Redaktion 16.08.2016

Aufklärungsvideo für Kunden Aktienstrategie für 30-Jährige

Wie sollte eine mögliche Langfriststrategie für einen 30-jährigen Anleger aussehen, der seine Rente plant? Und wie hätte sie sich in den vergangenen 30 Jahren geschlagen? Professor Erwin Heri über das, was Dan Goldstein den „Battle between your Present and Future Self“ nennt.