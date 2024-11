Chefvolkswirt Nikolaj Schmidt

Die Weltwirtschaft wird in den ersten Monaten des Jahres 2025 wahrscheinlich auf eine Wachstumsverlangsamung zusteuern, wenn schwächere Daten aus China den Rest der Welt belasten. Die gute Nachricht ist, dass die Zentralbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank, gut positioniert sind, um rasch mit Zinssenkungen zu reagieren.

Das verarbeitende Gewerbe kann den Aufschwung tragen

Ein vom verarbeitenden Gewerbe getragener Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte ist recht wahrscheinlich, auch wenn der genaue Zeitpunkt eines solchen Aufschwungs schwierig zu bestimmen ist. Die Geldpolitik ist seit 2022 straff. Bislang wurde dies jedoch durch die anhaltenden Auswirkungen der großzügigen fiskalischen Unterstützung ausgeglichen. Dies hat Zweierlei bewirkt: Erstens waren die Zinserhöhungen nicht so verheerend, wie sie in der Vergangenheit hätten sein können, und zweitens waren die Zentralbanken in der Lage, die Zinssätze stärker anzuheben, als man zu Beginn des Straffungszyklus für möglich gehalten hätte.

Die Bedingungen ändern sich jedoch, und da der fiskalische Rückenwind nachlässt, werden die Auswirkungen dieser Erhöhungen zu spüren sein. Trotz der jüngsten Konjunkturspritze Chinas bleibt das makroökonomische Bild dort unsicher. Jede Verlangsamung in China wird sich auf den Rest der Welt auswirken, aber nicht auf alle anderen Regionen gleichermaßen: Europa ist stärker betroffen. Die Abhängigkeit von den Exporten des verarbeitenden Gewerbes bedeutet, dass Chinas Wachstumseinbruch das Land stärker treffen wird als beispielsweise die USA.

Grafik: Das vom verarbeitenden Gewerbe getragene Wachstum steht vor einem Comeback

Die meiste Zeit der vergangenen 14 Jahre lag dieses hinter den Dienstleistungen zurück.

Ab dem 31. Oktober 2024/Quelle: Copyright Oc 2024, Markit Economics Limited, jetzt Teil von S&P Global. Alle Rechte vorbehalten und alle geistigen Eigentumsrechte verbleiben bei S&P Global.

Der Aufschwung wird den Übergang zu einem vom verarbeitenden Gewerbe getragenen Wachstum beschleunigen

Aufgrund der hohen Zinssätze kann sich die EZB den Luxus leisten, die Geldpolitik schnell zu lockern - und genau das erwarten wir auch von ihr. Sobald die Zinssätze in Europa deutlich gesenkt werden, dürften sich die Auswirkungen auf das Wachstum bemerkbar machen. Wir gehen davon aus, dass die europäischen Haushalte, die seit der Coronavirus-Pandemie einen großen Teil ihrer Ersparnisse angesammelt haben, bald mehr ausgeben werden.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Mit etwas Glück könnten sich die positiven Aussichten für Europa weiter verbessern, wenn es zu einem Tauwetter im Russland-Ukraine-Konflikt kommt. Wenn der Aufschwung kommt, wird er wahrscheinlich den laufenden Übergang zu einem vom verarbeitenden Gewerbe getragenen Wachstum beschleunigen, das seit einigen Jahren hinter dem des Dienstleistungssektors zurückbleibt.

Wir glauben, dass es drei Haupttreiber dafür geben wird: erstens die Auflösung des Nachholbedarfs beim zinssensitiven Güterkonsum; zweitens einen Anstieg der Infrastrukturausgaben, um dem weltweiten Vorstoß in Richtung erneuerbare Energien und dem Aufschwung der generativen künstlichen Intelligenz gerecht zu werden; und drittens den wachsenden Trend, dass Unternehmen ihre Produktionsstandorte in "freundlichere" Länder verlagern, um die Lieferkette zu entlasten.

Investitionsschub kann internationale Märkte beflügeln

Gemeinsam ist diesen Triebkräften, dass jeder von ihnen eine große Kapitalspritze erfordert. Die Sektoren, die die Lösungen liefern - einschließlich Industrie, Energie, und Materialien - werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich enorme Investitionsströme in Sachwerte anziehen. Diese Entwicklungen werden sich über mehrere Jahre erstrecken, aber ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden wahrscheinlich 2025 sichtbar werden - insbesondere in der zweiten Jahreshälfte.

Wir gehen davon aus, dass die geldpolitische Lockerung zu diesem Zeitpunkt einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung ausgelöst haben wird, der allerdings in den einzelnen Regionen uneinheitlich ausfällt und durch eine Verlagerung vom Dienstleistungssektor zum verarbeitenden Gewerbe gekennzeichnet ist.

Nikolaj Schmidt

© T. Rowe Price

Über den Autor:

Nikolaj Schmidt ist globaler Chefvolkswirt bei der Fondsgesellschaft T. Rowe Price.