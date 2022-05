Regeln überarbeitet Aufsichtsbehörden mit Empfehlungen zur Priips-Verordnung

Darauf aufbauend soll die Anforderung an die Informationen zur Wertentwicklung allgemeiner gefasst werden, um die Aufnahme der Angaben zur vergangenen Wertentwicklung für nicht-strukturierte Fonds und gegebenenfalls für fondsgebundene Versicherungsprodukte in die Priips-Kids zu ermöglichen (Kid = Key Information Document, Basisinformationsblatt).

Zur Information über Nachhaltigkeitsmerkmale soll ein neuer Abschnitt mit der Überschrift 'Hat das Produkt ein nachhaltiges Anlageziel?' in das Priips-Kid aufgenommen werden. Die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Informationen soll mit den ESG-Anhängen nach der Offenlegungsverordnung konsistent sein.

Der Artikel 13 (4) Priips-Verordnung mit Vorgaben zur Bereitstellung der Kids bei Sparplänen soll an den aktuellen Ogaw-Standard angepasst werden. Danach soll das Priips-Kid nur bei der ersten Transaktion zur Verfügung gestellt werden, verbunden mit dem deutlichen Hinweis, wo eine aktuelle Version des Kids abrufbar ist.

