Revolut-Lektion: Was deutsche Banken endlich verstehen müssen

Die Zahlen der britischen Neobank Revolut für das Jahr 2024 lesen sich wie ein PR-Märchen: Umsatz plus 76 Prozent, Gewinn vor Steuern plus 158 Prozent – und das nicht in der hyperskalierten Startup-Fieberzone, sondern im staubtrockenen Bankgeschäft. Deutschland, das Land der Girokonten-Ewigkeit und Filialromantiker, wird derweil zur Beute eines ausländischen Fintech-Jägers.

Über zwei Millionen deutsche Kunden hat Revolut bereits eingesammelt – angeblich wächst man hier mit bis zu 100.000 Neukunden monatlich. Eine Zahl, bei der den Vorständen deutscher Traditionshäuser der Kaffee aus der Porzellantasse schwappen sollte. Während hierzulande manche Banken immer noch Apps in Myspace-Tradition bauen, erweitert Revolut munter sein "Ökosystem von Finanzprodukten".

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Revolut wächst an vielen Fronten

Die alten Abwehrreflexe der Bankenwelt greifen nicht mehr. „Die können keine Compliance“ war gestern – Revolut hat aufgeholt. „Die werden nie profitabel“ ist längst widerlegt – mehrere Jahre schwarze Zahlen in Folge sprechen eine klare Sprache. Und deutsche IBANs gibt's inzwischen auch, womit die letzte Hürde für wechselwillige Kunden gefallen ist.

Pikant: Die Briten verdienen ihr Geld nicht nur mit Gebühren, sondern setzen voll auf Cross-Selling. Das Investment- und Anlagegeschäft wuchs um 289 Prozent auf knapp 600 Millionen Euro – ausgerechnet in einem Bereich, den viele deutsche Banken ihrer Kundschaft jahrelang mit Provision-first-Mentalität verleidet haben.

Neben N26, das mit etwa 5 Millionen Kunden insgesamt (davon rund die Hälfte der Kunden in Deutschland) noch die Nase vorn hat, sollten auch DKB und Co. diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Der Abstand von drei Millionen Kunden mag heute noch komfortabel wirken – bei Revoluts Wachstumsdynamik könnte er schneller schrumpfen als die Filialnetze deutscher Großbanken.

Digitalisierung ist kein Nice-to-have

Während deutsche Banken ihre IT-Altlasten vor sich herschieben und sich in Fusionsgesprächen verhaken, erobert ein schlankeres, technologisch überlegenes Unternehmen den Markt. Die Branche sollte das als Weckruf verstehen: Die Transformation zum digitalen Finanzdienstleister ist kein Nice-to-have mehr, sondern Überlebensfrage. Wenn heimische Banken nicht bald aufwachen, könnten sie feststellen, dass ihre treuesten Kunden bald nur noch die Rentner sind, die den App-Download nicht hinbekommen haben.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.