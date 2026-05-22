Als Donald Trump Anfang 2025 seine ersten Zollpakete gegen Kanada, Mexiko und China ankündigte, brach an den europäischen Handelssystemen kurz die Hölle los. Ordervolumina schnellten auf das Zigfache der üblichen Menge. Manche Infrastrukturanbieter konnten nicht ausführen. Das Team von Martin Kassing in Berlin konnte. „Wir konnten an dem Tag das Volumen nach den Ankündigungen von Donald Trump ausführen und beweisen, dass unsere Infrastruktur skalierbar und nachhaltig ist“, sagte Kassing im Dezember 2025 im „Finance Forward“-Podcast. Es war kein Zufall, sondern Kalkül: Upvest rechnet intern stets mit dem Zwanzig- bis Dreißigfachen des Normalvolumens und baut die Systeme entsprechend.

Upvest ist ein Name, der bei vielen immer noch ein Fragezeichen auslöst. Das Berliner Fintech ist die unsichtbare Schicht zwischen dem Sparplan-Button in der N26-App und der dahinterliegenden Wertpapierabwicklung, etwa bei der Börse Frankfurt. Wenn Revolut-Kunden europaweit ETFs kaufen, wenn die DKB die rund 850.000 Depots ihrer Kunden modernisiert, läuft das Signal durch die Infrastruktur eines Unternehmens, das selbst kein einziges Retail-Produkt verkauft. Upvest nennt sich selbst schlicht einen „Investment Infrastructure Provider“.

Das Geschäft ist enorm. Nach eigenen Angaben verarbeitet Upvest bereits über 100 Millionen Orders jährlich bei einem Tradingvolumen von 20 Milliarden Euro, bedient rund 30 Finanzinstitute, über 20 europäische Märkte sowie Großbritannien – und wuchs seit dem Live-Gang im Jahr 2022 jedes Jahr auf mindestens das Doppelte.

Von Krypto zu Aktien

Die Geschichte von Upvest beginnt nicht mit einer Erleuchtung in einer Berliner Garage, sondern mit einem Umweg. Martin Kassing hatte Private Equity gemacht, dann ein Fintech im Zahlungsverkehr geleitet, das schließlich von Klarna übernommen wurde. Als er 2017 mit Tobias Auferoth, Jesper Noehr und Til Rochow Upvest gründete, zog alle drei die Energie des Blockchain-Hypes. Die ursprüngliche Idee: Werkzeuge für tokenisierte Vermögenswerte bauen, Kapital grenzüberschreitend handelbar machen. Die Vision klang groß. Die Realität war rauer.

In den ersten Jahren erkannte das Team, dass die Infrastruktur, die es für Krypto-Assets entworfen hatte – API-gesteuert, modular, auf Fraktionalisierung ausgelegt –, ein weit größeres, weit dringlicheres Problem lösen konnte: die lähmend veralteten Wertpapiersysteme traditioneller Banken und Neobroker. Upvest schwenkte um. Die Vision blieb dieselbe – Geldanlage für die breite Masse zugänglich machen –, der Weg änderte sich fundamental. 2022, nach dem Erhalt der WpIG-Lizenzen der Bafin, ging das Unternehmen live. 2024 folgte die FCA-Lizenz in Großbritannien

Hinter Kassing steht ein Gründerteam mit ungewöhnlicher Tiefe. Tobias Auferoth brachte sieben Jahre Investmentbanking bei Goldman Sachs und UBS mit, Til Rochow hatte bei Raisin Altersvorsorge- und Investmentprodukte aufgebaut und promovierte über das Verhalten von Privatanlegern. Frühe Angel-Investoren kamen unter anderem von N26-Mitgründer Maximilian Tayenthal – ein Signal, dass das Berliner Fintech-Ökosystem früh an diese Wette glaubte. Inzwischen zählt Upvest knapp 300 Mitarbeiter.

Infrastruktur als Produkt

Upvests Geschäftsmodell ist so nüchtern wie wirkungsvoll. Das Unternehmen ist ausschließlich im B2B-Bereich tätig: Banken, Neobanken und Vermögensverwalter integrieren die Upvest-API in ihre eigenen Produkte und können damit sofort Aktien-, ETF- und Fondshandel anbieten – inklusive Orderausführung, Wertpapierverwahrung, Steuerreporting und der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen. Kunden müssen keine eigene Brokerage-Infrastruktur aufbauen, je nach Modell keine Lizenzen beantragen, kein Back-Office betreiben. Upvest übernimmt den schweren Teil. Monetarisiert werden dürfte vor allem über Transaktions-, Verwahr- und Plattformerlöse.

Technisch setzt das Unternehmen auf eine Cloud-native Microservices-Architektur in der Programmiersprache Go, betrieben auf Googles Cloud Platform. Ein cleveres Detail ist das Modell der Bruchteilsaktien: Upvest ermöglicht es, ab einem Euro in hochpreisige Aktien zu investieren – nicht über Derivate oder Schuldverschreibungen wie einige Konkurrenten, sondern als echtes, insolvenzfestes Bruchteilseigentum nach deutschem BGB. Dieses Modell wurde von der französischen Finanzaufsicht AMF regulatorisch validiert. Das klingt nach einem technischen Detail; für Banken, die Millionen Kleinsparer bedienen wollen, ist es ein strategischer Vorteil.

Aktuell hat Upvest rund 30 Kunden, darunter Revolut, N26, Raisin, Santander Openbank und den digitalen Vermögensverwalter Liqid, der Upvests Infrastruktur für seine Eltif-Produkte nutzt. „Wir reden mit den Top 15 der 20 größten Banken in Europa“, sagte CEO Kassing gegenüber Bloomberg.

Der Banken-Schwenk

Der wohl bedeutendste Einzeldeal in der kurzen Unternehmensgeschichte ist die Partnerschaft mit der DKB. Die Berliner Direktbank mit rund sechs Millionen Kunden kündigte im Herbst 2025 an, ihren langjährigen Wertpapierdienstleister DWP Bank zu verlassen und künftig mit Upvest zusammenzuarbeiten. Seit 2026 laufen neu eröffnete Depots über Upvests Infrastruktur; bis Ende 2027 sollen auch die Bestandsdepots migriert sein. Kassing beschreibt die technische Komplexität der anstehenden Migration nüchtern: über 100.000 ISINs müssen übertragen werden, das gesamte Derivate-, Anleihen- und Fondsgeschäft ist einzubinden.

Der DKB-Deal markiert einen Strategiewechsel. Upvest war ursprünglich das Rückgrat der Neobanken-Generation; nun greift es ins Kerngeschäft etablierter Institute. Der Pitch unterscheidet sich dabei kaum, sagt Kassing: Es geht um Profitabilität und Wachstumsgeschwindigkeit. „Banken haben das Thema Geldanlage für den Endkunden zu einer ihrer Top-Prioritäten gemacht, damit Kunden nicht abwandern“, so Kassing. Konkurrenten wie Trade Republic und Revolut zeigen, wie stark der Druck ist: Sie wachsen in Teilen auch nach Jahren am Markt noch mit 50 bis 100 Prozent pro Jahr, während etablierte Institute im besten Fall 5 bis 10 Prozent erreichen.

Im März 2026 sammelte Upvest insgesamt 125 Millionen Dollar ein: 90 Millionen davon als Eigenkapital von Sapphire Ventures, Tencent, Blackrock und Bessemer Venture Partners, weitere 35 Millionen als Fremdkapital. Fast alle Geldgeber sind Bestandsinvestoren – Upvest öffnete die Runde bewusst kaum für externe Kapitalgeber, um den operativen Fokus zu wahren. Die Unternehmensbewertung stieg auf rund 640 Millionen Euro, nach 360 Millionen Euro erst im Dezember 2024. Profitabel ist das Unternehmen noch nicht; die Gewinnschwelle strebt es binnen 24 Monaten an, bei einem Ziel-Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro.

Wette auf die Rente

Mit dem frischen Kapital setzt Upvest auf zwei große Hebel. Der erste ist regulatorisch bedingt: Das ab 2027 geplante staatlich geförderte deutsche Altersvorsorgedepot – Nachfolger des gescheiterten Riester-Modells – soll über Upvests Infrastruktur angeboten werden können. Was daraus werden kann, zeigt etwa das britische SIPP-Produkt (Self-Invested Personal Pensions), dass in Großbritannien im Jahr 1989 eingeführt wurde. 2023 wurde die Marke von 500 Milliarden Pfund geknackt.

In den USA sind die Dimensionen noch einmal ganz andere. Allein die 401(k)-Pläne durchbrachen die Marke von 10 Billionen Dollar, während der gesamte US-Altersvorsorgemarkt (einschließlich IRAs und Rentenplänen) zum Jahresende 2025 mit 49,1 Billionen US-Dollar einen neuen Rekordwert erreichte.

In Deutschland ist es noch ein Bruchteil davon, das bisherige Riester-Angebot war vor allem für die Versicherer profitabel, selten für die Sparer. Wer die Infrastruktur für das neue Depot liefert, sitzt an der Zapfsäule eines strukturellen Langzeittrends.

Der zweite Hebel ist technologischer Natur. Upvest investiert in KI-gestützte Werkzeuge, die es Banken und Fintechs ermöglichen sollen, individualisierte Beratungsangebote bereitzustellen: Portfolio-Engines, die auf das Risikoprofil einzelner Nutzer zugeschnitten werden können, Szenarioanalysen zu Inflation und Marktentwicklung, automatisiertes Rebalancing von tausenden Konten über einen einzigen API-Aufruf. Die Idee dahinter: Gute Vermögensverwaltung ist heute erst ab mehreren hunderttausend Euro Anlagevermögen zugänglich; eine Private-Banking-Erfahrung kostet oft ein Prozent der Assets jährlich und schmälert über 30, 40 Jahre die Rendite massiv. Upvests API soll diese Grenze auflösen – nicht für den Endkunden direkt, sondern als Baukastensystem für jede Bank, die es will.

Bis 2029 will das Unternehmen nach eigener Aussage alle Assets, alle Währungen und alle Produkte in Europa abdecken können. Das ist ein ambitionierter Fahrplan für ein Unternehmen, das die Gewinnschwelle noch vor sich hat und in einem Markt operiert, in dem Regulierung, Bankenpolitik und Technologiemigration selten im Gleichklang laufen. Upvest hat bewiesen, dass es Infrastruktur unter extremem Druck stabil halten kann. Ob es auch beweisen kann, dass diese Infrastruktur profitabel ist, entscheidet sich in den nächsten zwei Jahren.