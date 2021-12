Aufstockung im Marketing Edmond de Rothschild beruft neuen Marketingleiter

Robert Jenkins wurde von Edmond de Rothschild zum Chief of Brand and Marketing Officer berufen. Er wird in Genf sitzen und an Ariane de Rothschild, Vorstandsvorsitzende der Edmond de Rothschild Gruppe, berichten. Dadurch möchte die französische Vermögensverwaltung ihre globale Marke Edmond de Rothschild über alle Geschäftsfelder hinweg stärken. Ein Fokus von Jenkins‘ Arbeit wird auf der Rolle digitaler Plattformen liegen. Zudem werden die Stärkung der Arbeitgebermarke und das Mitarbeiterengagement in seiner Verantwortung liegen.

„Wir freuen uns, Robert Jenkins bei Edmond de Rothschild willkommen zu heißen. Seine Erfahrungen in der Nutzung der Markenkraft als Antrieb für den Wandel internationaler Finanzgruppen wird für uns wertvoll sein, da wir unsere ehrgeizige Strategie zum Aufbau eines Geschäftes, das den Bedarf unserer Kunden noch besser erfüllt, konsequent weiterverfolgen“, sagt Ariane de Rothschild.

Jenkins bringt mehr als 33 Jahre Erfahrung in der Marketingkommunikation, größtenteils im Finanzsektor, mit. Zuvor war er als Leiter der Markenkommunikation bei BNP Paribas Wealth Management in Paris tätig, bevor er im Jahr 2006 in die gleiche Position zu BNP Paribas London wechselte. Zudem war Jenkins acht Jahre Kommunikationschef für Europa bei Global Investors (heute Blackrock).