Redaktion 16.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Aufzeichnungspflicht nach Mifid II „Der deutsche Gesetzgeber will beim Taping zu viel“

Am 3. Januar 2018 tritt die EU-Richtlinie Mifid 2 in Kraft. Bis dahin muss die Bundesregierung sie in deutsches Recht umsetzen. Ein Aspekt wird die Einführung der Aufzeichnungspflicht zu Wertpapier-Orders am Telefon sein. Was auf die verschiedenen Wertpapierdienstleister zukommt und warum der deutsche Gesetzgeber über das Ziel hinausschießt.