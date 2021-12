August-Zahlen von Lipper Die 10 Fonds-Sektoren mit den größten Mittelzuflüssen

Die Nettomittelzuflüsse in die europäische Fondsindustrie haben sich im August 2014 deutlich reduziert. Die Gesamtmittelzuflüsse beliefen sich im August auf 27,7 Milliarden Euro.Im Bereich der langfristig orientierten Investmentfonds verzeichneten die sogenannten Asset Allocation Produkte (+3,8 Milliarden Euro) auch im August die höchsten Mittelzuflüsse, gefolgt von flexiblen Rentenfonds (+2,7 Milliarden Euro), Rentenfonds die in globalen Währungen anlegen (+2,6 Milliarden Euro), Euro Rentenfonds (+2,5 Milliarden Euro), sowie Aktienfonds Asien Pazifik (+2,2 Milliarden Euro).Auf der anderen Seite des Skala verzeichneten Rentenfonds, die in hochverzinsliche US-Dollar Unternehmensanleihen anlegen (-2,8 Milliarden Euro) wieder die höchsten Mittelabflüsse. Die Anlagekategorie mit den zweithöchsten Abflüssen waren Rentenfonds die weltweit in hochverzinsliche Anleihen investieren (-1,5 Milliarden Euro).Zudem zogen die Investoren Mittel aus den Kategorien Aktienfonds Europa (-1,2 Millliarden Euro), sowie Aktienfonds Nordamerika kleine und mittelgroße Unternehmen (-1,2 Milliarden Euro) und Aktienfonds Euroland (-1,1 Milliarden Euro) ab. Allein die Mittelbewegungen in den Kategorien mit den höchsten Zu- beziehungsweise Abflüssen lassen vermuten, dass die europäischen Investoren, das Gesamtrisiko in ihren Portfolien reduzieren.