August-Zahlen von Lipper Diese Fondsgesellschaft hat mit Abstand das meiste Geld eingesammelt

Die Nettomittelzuflüsse in die europäische Fondsindustrie haben sich im August 2014 deutlich reduziert. Während sich die Anbieter von Investmentfonds im Juli noch über Gesamtmittelzuflüsse in Höhe von 52,5 Milliarden Euro freuen konnten, sank diese Zahl im August auf 27,7 Milliarden Euro, wobei rund 18,5 Milliarden Euro auf langfristig orientierte Investmentfonds und rund 9,2 Milliarden Euro auf Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte entfielen.Bei den Anbietern nimmt Blackrock, mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 2 Milliarden Euro, auch im August 2014 wieder die Spitzenposition ein, gefolgt von der Deutsche Asset and Wealth Management (DeAWM) (+1,5 Milliarden Euro), Vanguard (+1,4 Milliarden Euro), Pioneer (+1,4 Milliarden Euro), und JP Morgan Asset Management (+1,3 Milliarden Euro).