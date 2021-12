Auktion Lunch mit Warren Buffett kostet mindestens 2,6 Millionen Dollar

Laut Ebay lag das höchste Gebot am frühen Morgen bei 2,61 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr ließ sich der Gewinner den Lunch mit Buffett in dem New Yorker Steakhose Smith & Wollensky 2,35 Millionen Dollar kosten. Mitbringen darf der Gewinner dazu sieben Freunde.Der 85 Jahre alte Star-Investor Buffett hat in den 16 Jahren, seit er die Versteigerung jährlich durchführt, insgesamt mehr als 20 Millionen Dollar für Glide gesammelt. Die Organisation in San Francisco versorgt Obdachlose mit rund 2.000 Essen täglich, hat ein Frauen-Zentrum für Missbrauchsopfer und sorgt für die Behandlung von Drogenabhängigen.