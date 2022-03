Neues Branding Aus BMO GAM wird Columbia Threadneedle Investments

Mit dem Wegfall der Marke BMO erhalten die Fonds von BMO den Zusatz CT im Namen, um auf die Marke Columbia Threadneedle zu verweisen. Geplant ist, dass auch die Fonds mit dem Namen Threadneedle ab Juli nach und nach auf das Präfix CT umgestellt werden, um den Zusammenhang im gemeinsamen Angebot von offenen Investmentfonds für Privatanleger in Europa, dem Nahen Osten und Asien-Pazifik herzustellen. Die Namensgebung der Fondspalette von Columbia Funds in den USA bleibt unverändert.

„Das Zusammenführen aller unserer Produkte und Kompetenzen unter unserer gut eingeführten weltweiten Marke in diesem Sommer wird eine spannende Etappe bei der Integration sein“, sagt Nick Ring, CEO EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.

„Wir sind stolz auf das breite Angebot, das wir für unsere Kunden aufgebaut haben, um ihrem sich ständig wandelnden Bedarf jederzeit gerecht zu werden. Die Akquisition erweitert insbesondere unser bestehendes Angebot von Lösungen und alternativen Anlagen und stärkt unsere Kompetenzen im Bereich verantwortungsvolles Investieren", so Ring der zudem betont: „Die harmonierende Unternehmenskultur von Columbia Threadneedle und BMO GAM (EMEA) war ein wichtiger Faktor für die Akquisition und wird durch das Zusammenkommen unter dem Dach der Marke Columbia Threadneedle noch weiter verstärkt. Wir teilen eine kundenorientierte Kultur, einen kooperativen und Research-basierten Anlageansatz sowie ein seit langem bestehendes Engagement für die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens. Diese gemeinsamen Eigenschaften werden die weitere Entwicklung unserer Markenidentität vorantreiben.“

Leslie Walstrom, Global Head of Marketing bei Columbia Threadneedle Investments, ergänzt: „Die Marke Columbia Threadneedle Investments ist auf ihren Kernmärkten EMEA, Asien-Pazifik und USA gut eingeführt und anerkannt. Sie gehört zu den 35 am meisten geschätzten Marken unter den globalen Assetmanagern. Wir freuen uns, die Kompetenzen und Produkte von BMO GAM (EMEA) in das Angebot unter der Marke Columbia Threadneedle aufzunehmen und das neue Präfix CT für das erweiterte Fondsangebot für unsere Kunden in Großbritannien, Europa und Asien einzuführen.“