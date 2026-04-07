DAS INVESTMENT Versicherungen: Frau vom Bruck, in Ihrer Freizeit sind Sie passionierte Bergsteigerin, beruflich müssen Sie Kapitalanlageentscheidung in volatilen Märkten treffen. Welche Parallelen zwischen Ihrem Beruf und dem Bergsport fallen Ihnen ein?

Alina vom Bruck: Spontan fallen mir drei Parallelen ein: erstens die sorgfältige Vorbereitung – am Berg heißt das Ausrüstung, Routenwahl, Wetter- und Lawinenlage, im Beruf Planung, Szenarioanalysen und Stresstests. Zweitens der bewusste Umgang mit Risiko: Ich kann weder Kapitalmärkte noch Wetterveränderungen kontrollieren, aber ich kann sehr genau definieren, welches Risiko ich eingehen möchte und wo meine „rote Linie“ verläuft. Drittens die Bedeutung des Teams: In einer Seilschaft wie in einem Vorstand und auch in der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen zählt, dass man sich fachlich und menschlich vertraut, offen Risiken anspricht und auch einmal den eigenen Ehrgeiz hinter die Sicherheit der Gruppe stellt.

Sowohl am Berg als auch im Konzernvorstand müssen Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Sie haben in einem früheren Gespräch erwähnt, dass Sie die Entscheidung, weiterzugehen oder umzukehren, als eine der schwierigsten Momente in Ihrem Sport empfinden. Sie haben einmal die Besteigung des Fast-7.000ers Aconcagua abgebrochen, weil es unter den gegebenen Umständen die vernünftigste Entscheidung war. Gab es in Ihrer Karriere bei der Gothaer eine vergleichbare Situation, wo Sie einen eingeschlagenen Weg bewusst abgebrochen haben?

vom Bruck: Die Entscheidung am Aconcagua, kurz vor dem Gipfel umzudrehen, war ein prägender Moment. Obwohl ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, denke ich trotzdem oft nach, ob es nicht vielleicht doch geklappt hätte. Eine vergleichbare berufliche Situation hatte ich gerade aktuell in einem Projekt, das wir zwei Mal neu aufgesetzt haben und den Scope neu definiert haben, da wir nicht zu den erwarteten Ergebnissen gekommen sind. Mit diesen Änderungen haben sich auch personelle Änderungen ergeben, was für mich schwierig war, da die Personen nichts für den bisherigen Projektverlauf konnten.

Alina vom Bruck am Anden-Berg Aconcagua in Argenitinien: "Die Entscheidung, kurz vor dem Gipfel umzudrehen, war ein prägender Moment“. Quelle: Privat

„Würde ich das machen, wenn es mein Geld wäre?“

Sie tragen Verantwortung für Milliarden-Kapitalanlagen – und am Seil buchstäblich für Menschenleben. Wie unterscheidet sich die psychische Belastung, und was lernen Sie aus der einen Situation für die andere?

vom Bruck: Am Berg bin ich sehr vorsichtig und wenn ich den Berg nicht einschätzen kann, mit einem Bergführer unterwegs. Auch im Job lasse ich eine gewisse Vorsicht walten. Die wichtigste Frage ist: „Würde ich das machen, wenn es mein Geld wäre?“ Als Lebensversicherer tragen wir die Verantwortung für die Kundengelder – es geht um die Altersvorsorge und finanzielle Sicherheit von Menschen, für die diese Gelder oft ihr Lebenswerk darstellen.

Aus dem Bergsport nehme ich drei Dinge mit in den Beruf: erstens das konsequente Risikomanagement – lieber früh zurückschauen und gegebenenfalls korrigieren, als sich „hochzuarbeiten“, nur weil man schon so viel investiert hat. Zweitens die Bedeutung von Ruhe unter Druck: Am Berg wie im Markt hilft es, den Fokus auf den nächsten guten Schritt zu legen. Wenn man die Ruhe verliert, trifft man keine guten Entscheidungen. Und drittens die Kultur in der Seilschaft: Man arbeitet zusammen, man hört einander zu und man trifft Entscheidungen gemeinsam.

Im Risikomanagement arbeitet man mit Szenarien und Stresstests. Welches Szenario haben Sie am Berg erlebt, das Sie niemals hätten modellieren können – und was hat das für Ihre Arbeit als Vorständin bedeutet?

vom Bruck: Als ich meinen ersten hohen Berg bestiegen habe, habe ich mit viel gerechnet, allerdings nicht damit, dass ich schon bei etwa 3.000 Metern leichte Anzeichen der Höhenkrankheit bekomme. Das hat mich zunächst sehr demotiviert. Am Ende war es einen Tag später wieder in Ordnung, aber mir fehlte die Erfahrung, das einzuordnen. Was ich daraus gelernt habe, ist zweierlei: Erstens die Notwendigkeit, anderen zu vertrauen – in diesem Fall dem Bergführer –, wenn man in einer Situation ist, die andere besser einschätzen können. Zweitens, dass unvorhergesehene Ereignisse alles auf den Kopf stellen können und man die Situation dann neu einschätzen muss.

Sie haben Solvency II von Anfang an begleitet – ein Regelwerk, das Risiko quantifizierbar machen soll. Wie viel davon ist tatsächlich anwendbar, und wo versagt die Mathematik?

vom Bruck: Ein Modell kann nicht alles abbilden, sondern gibt uns nur eine Indikation. Modelle eignen sich gut, um bestimmte Risiken einzuschätzen, aber uns muss immer bewusst sein, dass wir blinde Flecken haben, wenn wir ausschließlich auf ein Modell schauen. Sensitivitätsanalysen und Szenarien helfen unterstützend, Dinge abzubilden, die das Modell so nicht erfasst. All das gilt so auch für Solvency II. Das Standardmodell halte ich für geeignet – und es war damals eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu bestehenden Modellen. Für unsere Risikobeurteilung schauen wir uns daher weitere Kennzahlen an.

Solvency II zwingt zu bestimmten Kapitalanlagestrategien. Gibt es Investments, die Sie aus rein wirtschaftlicher Sicht gerne tätigen würden, die aber regulatorisch zu teuer sind – und wie bewerten Sie diesen Zielkonflikt?

vom Bruck: Unter Solvency II sind Eigenkapitalinvestments (Aktien, Private Equity) teuer. Zum einen, weil sie hohe Stressfaktoren haben und dadurch viele Eigenmittel hinterlegt werden müssen. Zum anderen, weil sie eine Duration von Null haben und dadurch die für einen Lebensversicherer wichtige Durationslücke vergrößern. Das nimmt uns gewisse Flexibilität, die hohe Risikokapitalunterlegung halte ich aber nicht für falsch. In Zeiten niedriger Zinsen wäre es aus Renditegesichtspunkten sinnvoll gewesen, etwas höhere Risiken gehen zu können.

Ihr Karriereweg führte vom Aktuariat über das Risikomanagement in den Vorstand – eine technisch-analytische Laufbahn. Welche Fähigkeiten aus dieser Zeit sind heute in der Vorstandsarbeit am wertvollsten, und welche mussten Sie komplett neu lernen?

vom Bruck: Ich habe immer gerne mit Zahlen gearbeitet – seien es Risikomodelle oder die Produktkalkulation. Aus meiner Vergangenheit kenne ich Produkte, Kapitalanlagen und die Zusammenhänge in einem Lebensversicherer aktiv- und passivseitig gut. Das ist sehr hilfreich. In meinen ersten eineinhalb Jahren habe ich viel über die Steuerung eines Lebensversicherers gelernt. Das war eine steile Lernkurve und sehr spannend. Darüber hinaus lerne ich viel über Kommunikation: Die Art und Weise, das richtige Maß, die verschiedenen Zielgruppen. Kommunikation ist natürlich in allen Funktionen wichtig, im Vorstand aber durch die verschiedenen Stakeholder sehr vielfältig.

„Vielfalt braucht Wertschätzung“

Sie sind eine von wenigen Frauen in Versicherungsvorständen. Welche Strukturen müssten sich in der Branche ändern, damit mehr Frauen den Weg in Führungspositionen finden?

vom Bruck: Wichtige Schritte sind schon angestoßen. Vor zehn Jahren hatten wir kaum Frauen in Versicherungsvorständen, seitdem gab es eine Entwicklung, von der ich hoffe, dass sie anhält. Es braucht flexible Förderprogramme und Mentoren-Netzwerke, die Frauen frühzeitig sichtbar machen und gezielt fördern. Zudem sind familienfreundliche Modelle wie Führen in Teilzeit oder Tandemführung wichtig, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Eine Veränderung in der Sichtweise war und ist aber vor allem entscheidend: Vielfalt braucht Wertschätzung. Unterschiede sind wertvoll. Nur wenn das anerkannt wird, werden wir echte Diversität in Führungspositionen und im Vorstand sehen – nicht nur auf das Geschlecht bezogen.

Geopolitische Unsicherheit, Klimarisiken, KI-Disruption: Welches dieser Themen bereitet Ihnen als Vorständin aktuell das größte Kopfzerbrechen, und warum?

vom Bruck: Die geopolitische Unsicherheit und die wirtschaftliche Situation in Deutschland wirken sich direkt auf die Lebensversicherung aus. Wenn die Wirtschaft kriselt, sind Unternehmen weniger geneigt Verträge zum Beispiel für betriebliche Altersvorsorge zu schließen und Verbraucher sparen nicht langfristig, da unklar ist, wann möglicherweise Geld benötigt wird. Das spüren wir quasi sofort im Neugeschäft. Bisher noch kaum spürbar sind die Auswirkungen von KI, aber für die Zukunft ist dies die wesentlichste Veränderung.

Inwiefern dies die Geschäftsmodelle revolutioniert und ob die hohen Kosten zu Einsparungen an anderer Stelle führen, bleibt abzuwarten. Wir haben erste KI-Tools im Einsatz und sind damit bisher zufrieden. Klimarisiken sind vor allem für die Kompositversicherer passivseitig relevant, für uns spielen sie in der Kapitalanlage natürlich eine Rolle. In der Kapitalanlage achten wir auf eine nachhaltige Ausrichtung und berücksichtigen Klimarisiken in der Steuerung, um diese Risiken zu beherrschen.

Wenn Sie auf Ihre Zeit im Risikomanagement von 2010 bis 2015 zurückblicken: Welche Risikoart haben wir damals systematisch unterschätzt, die heute im Vordergrund steht?

vom Bruck: Zu meiner Zeit im Risikomanagement war die Niedrigzinsphase vorherrschend und das wesentliche Risiko, mit dem Lebensversicherer umgehen mussten. Damals haben wir zwar Zinsanstiegsszenarien betrachtet, der Zinsanstieg in 2022 verbunden mit den Liquiditätsrisiken war jedoch nicht Teil der Szenarien. Der Zinsanstieg hat unsere Steuerung stark verändert. Während wir im Niedrigzinsumfeld vor allem bemüht waren, eine angemessene Rendite darzustellen, ist seit 2022 die Liquiditätssteuerung ein wesentlicher Bestandteil unseres Risikomanagements.

Letzte Frage: Gibt es einen Berg, den Sie bewusst nicht besteigen werden – und eine unternehmerische Entscheidung, vor der Sie mit demselben Respekt zurückschrecken würden?

vom Bruck: Bei Bergen ist für mich die Grenze gesetzt, wenn die nicht kontrollierbaren Gefahren wie Lawinen, Steinschlag oder Eisschlag zu groß werden. Unternehmerisch gesehen ist eine Bestandsübertragung eine Entscheidung, die ich nicht angehen will. Wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) und unsere Kundinnen und Kunden sind unsere Mitglieder. Da sind mir Loyalität und eine langfristige Partnerschaft wichtig.