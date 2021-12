Aus den eigenen Reihen JLL-Beratungsteam mit neuem Leiter

Stefan Bauer ist ab sofort Chef des Immobilien-Beraterteams bei JLL in Hamburg. Der 43-Jährige ist bereits seit 2011 im Unternehmen tätig. Zunächst arbeitete er im Bereich Projekt & Entwicklung in Singapur, zuletzt als Teamleiter für ein Großprojekt des Mineralölkonzerns Shell in Brunei. Vor seiner Zeit bei JLL war er bei Bovis Lend Lease Limited, einem internationalen Immobilienunternehmen.JLL ist ein Dienstleistungs-, Beratungs- und Investment-Management-Unternehmen im Immobilienbereich. Es hat weltweit über 200 Büros in mehr als 75 Ländern.