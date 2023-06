Aus der CFP-Praxis Dank Notfallordner handlungsfähig bleiben

Eine umfassende und motivierende Finanzplanung wird auf Basis der persönlichen Lebensplanung entwickelt. Daher sollten Berater mit ihren Kundinnen und Kunden nicht nur über den Status quo sprechen, sondern auch die Eventualitäten der kommenden Jahre mit ihnen in den Blick nehmen. Für solche Szenarien erarbeiten wir als Beraterinnen und Berater im gemeinsamen Austausch Handlungsempfehlungen und beleuchten die Vor- und Nachteile von Finanzentscheidungen.

Die Kunden erhalten dadurch einen Leitfaden, der sie zum Handeln motiviert und fundierte Entscheidungen treffen lässt. Als Berater stellen wir die Umsetzung dieser Entscheidungen bestmöglich sicher und begleiten sie bis zur Zielerreichung – egal ob im Best- oder Worst-Case-Szenario.

„Später ist zu spät“: Auch finanziell gut vorbereitet sein

Einen besonderen Mehrwert bietet der kundige Finanzberater seinem Kunden dann, wenn er mögliche Szenarien auf der positiven als auch der negativen Ebene weiterdenkt. Dazu zählt insbesondere die Absicherung der finanziellen Vorhaben im persönlichen Krisenfall, etwa durch Krankheit, einen Unfall und daraus resultierender Arbeitsunfähigkeit oder auch den eigenen Todesfall. Einerseits kann für den Fall solcher Krisen versicherungstechnisch vorgesorgt werden, andererseits empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden zudem die Erstellung eines Notfallordners.

Dieser ist ein physischer Ablageort im Haus, an dem Angehörige in einem solchen persönlichen Notfall alle wichtigen Informationen finden, um handlungsfähig zu sein. Selbstständige Unternehmer sollten darüber hinaus einen Notfallordner eigens für ihr Unternehmen erstellen und darin festlegen, wer verantwortlich und was nötig ist, damit das Unternehmen fortgeführt werden kann. Die Informationen, die in die Notfallmappe aufgenommen werden, sollten individuell festgelegt werden – als Orientierung dienen die Bereiche „Grundlegende Informationen“, „Vollmachten und Verfügungen“ sowie „Testament“.

Grundlegende Informationen als wichtiger Ausgangspunkt

Offensichtlich erscheinende Dinge wie die Kontaktdaten von Familie, engen Freunden oder Nachbarn, die im Notfall Zugang zum Haus haben und sich um akute Angelegenheiten rund um dieses kümmern können, sind ein guter Ausgangspunkt. Aber auch die Kontaktdaten des Arbeitgebers, des Finanzberaters, des Steuerberaters oder Rechtsanwalts sowie der behandelnden Ärzte sparen Angehörigen im Ernstfall viel Zeit.

Der Finanzberater etwa kann als Vertrauensperson in allen Finanzfragen entsprechende Meldungen bei Versicherungen machen, um möglicherweise auch Fristen bei Unfall oder im Todesfall sicherzustellen. Er kann bei den weiteren Registerpunkten im Ordner Unterstützung bieten, zum Beispiel dem Verwalten von entsprechenden Vertragsnummern oder auch als Ansprechpartner bei Finanzen, Wertanlagen oder Versicherungen zur Seite stehen. Weiterhin ist es eine enorme Hilfe, wenn Kopien der wichtigsten Dokumente wie Personalausweis, Medikamentenplan und Organspendeausweis abgelegt sind.

Ein zusätzlicher Punkt können weitere Verträge wie Abonnements, private Mitgliedschaften oder Dienstleistungsverträge sein. Gerade auch über Online-Konten und Digital Wallets gilt es, den Überblick zu bewahren. Ich rate meinen Kundinnen und Kunden auch, über die Anschaffung eines Passwortmanagers oder digitalen Safes nachzudenken, um im Ernstfall den Angehörigen Zugang zu Online-Konten und Profilen zu ermöglichen und im Todesfall die Abwicklung dieser zu erleichtern.

Vollmachten und Verfügungen

Das Herzstück eines Notfallordners stellen Vollmachten und Verfügungen im Original dar, die den eigenen Willen für den Notfall festlegen. Ein großer Irrglaube besteht darin, der Ehepartner dürfte automatisch – auch bei nur zeitweisem Ausfall – die Finanzen verwalten.

Der Gesetzgeber regelt im BGB § 1816 die Auswahl der Betreuungsperson im Notfall anhand der persönlichen Präferenzen und Beziehungen zum Betroffenen. Die Betreuungsperson kann jedoch durch eine Betreuungsvollmacht auch im Voraus festgelegt werden, sodass rechtliche Angelegenheiten und persönliche Belange im besten Interesse für die betreute Person verwaltet werden können. Wenn der Ehepartner als Betreuer bestellt wird, sei es vom Gericht oder durch die Betreuungsvollmacht, so kommt das einer finanziellen Scheidung gleich, da das Vermögen nicht im eigenem, sondern allein im Interesse des Betreuten verwaltet und Rechenschaft abgelegt werden muss.

Um alle Unklarheiten im Vorfeld auszuräumen und den Partner gleichzeitig handlungsfähig zu machen, kann eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden, am besten ergänzt um eine umfangreiche Patientenverfügung. Eine Vorsorgevollmacht befähigt Personen, die im Voraus bestimmt werden, rechtliche und finanzielle Entscheidungen zu treffen, solange der Vollmachtgeber dazu nicht in der Lage ist. Dabei muss die bevollmächtigte Person keine Rechenschaft gegenüber dem Gericht ablegen und wird von diesem weder benannt noch kontrolliert.

Obwohl durch die Reform des Betreuungsrechts § 1358 BGB ein sechsmonatiges Notvertretungsrecht für Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner in medizinischen Entscheidungen und Angelegenheiten in Kraft getreten ist, sollte für den Fall einer länger andauernden Krankheit unbedingt eine Betreuungs- oder Vorsorgevollmacht ausgestellt werden. Diese greift noch vor dem Notvertretungsrecht und enthält die eigenen Entscheidungen und Wünsche zu medizinischen Maßnahmen oder auch Unterbringungsmöglichkeiten, die Ärzte und Angehörige in einem tatsächlichen Sterbeprozess befolgen sollen.

Testament

Sollte der Todesfall eintreten, greift die gesetzliche Erbfolge für die Vermögenswerte, sofern keine selbst gewählte Erbfolge vorliegt. Besonders bei eheähnlichen Gemeinschaften, Patchwork-Familien, minderjährigen Kindern, Immobilienbesitz und natürlich bei unternehmerischen Beteiligungen kann es Regelungsbedarf bezüglich des Erbes geben und sich die Errichtung eines Testaments empfehlen. Zu bedenken ist auch eine eventuell anfallende Erbschaftssteuer und wie diese gezahlt werden kann.

All diese Faktoren wirken sich auf die Handlungsmöglichkeiten aus – und müssen nicht nur beim Festhalten der individuell gewünschten Regelungen betrachtet werden, sondern auch bei der Gestaltung von Liquiditätsvorsorge, Güterstandschaukel, Ausgleich von Pflichtteilsansprüchen oder Schenkung unter Nießbrauch. Für Erbangelegenheiten lohnt sich also der Blick aus drei Richtungen: der wirtschaftlichen, der rechtlichen und der steuerrechtlichen.

Frühzeitig beginnen

Die Erstellung eines Notfallordners ist in meinen Augen uneingeschränkt sinnvoll – die Erfahrung zeigt jedoch, dass er noch nicht besonders weit verbreitet und oftmals nur lückenhaft aufgesetzt ist. Dort kommt Finanzberaterinnen und -beratern also eine wichtige Rolle zu: Im Rahmen ihrer Beratungsgespräche können sie dieses wichtige Thema ansprechen und Kunden entsprechend sensibilisieren und motivieren, auch wirklich zur Tat zu schreiten – am besten frühzeitig. Denn später kann es zu spät sein.

Über die Autorin:

Simone Deike ist Certified Financial Planner und seit fast 30 Jahren bei MLP als Beraterin tätig. Sie berät generationenübergreifend Kundinnen und Kunden im Großraum Bremen mit dem Schwerpunkt auf ganzheitlicher Finanzplanung, Vorsorgekonzepten und Vermögensmanagement.

Wir präsentieren kontinuierlich Beispiele aus der Beratungspraxis und schauen dabei CFP-Zertifikatsträgern bei MLP über die Schulter – unter anderem bei Beratungen zu Praxisgründungen, Ruhestandsplanungen, Depotanalysen und Immobilienfinanzierungen. Tipps und Tricks inklusive.