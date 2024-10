Alles neu bei Do Investment: Der Münchener Vermögensverwalter hört künftig auf den Namen FGTC Investment. Die vier Buchstaben stehen dabei für „For generations to come“ und gibt auch einen Hinweis auf den neuen Gesellschafter, eine bekannte deutsche Unternehmerfamilie: FGTC Investment gehört künftig zur Viessmann Generations Group. FGTC Investment selbst hat den Schritt auf der Webseite bekanntgegeben. In einer Mail an Kunden und Geschäftspartner, die der Redaktion vorliegt, heißt es, dass der Gesellschafterwechsel „ein wichtiger Meilenstein“ in der Geschichte des Unternehmens sei. Sowohl die bisherigen Eigentümer und damit die Familie Dornier als auch die Familie Viessmann würden auf eine lange Historie zurückblicken: „Beide Familienunternehmen teilen ähnliche Werte, sind langfristig orientiert und engagieren sich für eine bessere Zukunft.“ An Dienstleistungen soll sich nichts ändern An den Dienstleistungen wie der Vermögensverwaltung oder den Fonds- und Agrarinvestments soll sich nichts ändern, auch personelle Wechsel gibt es wohl nicht. Der Unternehmensverkauf stabilisiere das Unternehmen weiter, zudem könne das Unternehmen künftig wachsen, heißt es in der Mail an Kunden und Geschäftspartner.

Allerdings verändert sich die Rechtsform des Unternehmens von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH, wie aus öffentlich einsehbaren Quellen hervorgeht. Den gesamten Aktienbestand der alten Do Investment hat die Viessmann Generations Group von der Silvius Dornier Invest und der DR Beteiligungen übernommen und in dem Schritt das Unternehmen auch in die GmbH umgewandelt. Die Aktiengesellschaft führten zuletzt Dirk Rüttgers und Corinna Schütz aus dem Vorstand heraus, beide übernehmen in der GmbH auch die Geschäftsführung. Unter dem Namen Do Investment hatte der Münchener Vermögensverwalter mit Dornier ebenfalls eine bekannte deutsche Unternehmerfamilie als Eigner. Do Investment entstand aus dem Single Family Office der Familie Dornier heraus, die ihr Vermögen mit dem Flugzeughersteller Dornier-Werke erwirtschaftete.