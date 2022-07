Finanzplattform Aus Solarisbank wird Solaris

Die Solarisbank löscht das Wort „Bank“ aus ihrem Namen. Grund ist die internationale Expansion der Finanzplattform. Unter der neuen Dachmarke sollen Strukturen angeglichen und eine gemeinsame Identität erschaffen werden.

Solaris-CEO Roland Folz sagt zur Umbenennung: „Mit der Vision im Hintergrund, eine Welt zu erschaffen, in der sich Finanzdienstleistungen nahtlos in den Alltag integrieren, symbolisiert der Name Solaris für uns buchstäblich die Antriebskraft, um diesen Traum zu verwirklichen.“

Solaris bietet eine Banking-as-a-Service-Plattform an. Sie soll Unternehmen ermöglichen, selbst Finanzdienstleistungen anzubieten.