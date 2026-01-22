Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nach mehr als 40 Episoden mit Portfoliomanagern, Asset-Management-Experten und Branchenvertretern startet „The Portfolio People" unter neuem Namen: Ab sofort heißt der Podcast „For Professional Investors Only".

Die zentrale Änderung: Christoph Fröhlich wird künftig von Malte Dreher begleitet. Dreher ist Herausgeber von DAS INVESTMENT und Chefredakteur des private banking magazin. Er arbeitet seit 2003 bei Edelstoff Media, wo er als Volontär begann und heute auch Gesellschafter des Medienhauses ist.

„Wir sind eher die Generalisten und freuen uns, mit den Spezialisten im Austausch zu sein", erklärt Dreher die Ausrichtung des Podcasts. „Es ist unsere Aufgabe, die mitunter recht trockenen Themen so zu verpacken, dass sie interessant sind."

Klare B2B-Ausrichtung

Der neue Name unterstreicht die Zielgruppe: Der Podcast richtet sich an Portfoliomanager, Family Offices, Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Fachleute aus der Fondsindustrie.

„Es bleibt auf der Tonspur ein reines B2B-Format", sagt Dreher. „Im Vergleich zu den eher retailigen Podcasts versuchen wir, die Experten und Trends dieser Branche für professionelle Investoren einzuordnen."

Die Themen reichen von übergeordneten Trends wie aktiven ETFs und strategischer Asset-Allokation über Risikomanagement bis zu Private Markets und technischen Aspekten des Portfolio-Managements.

Neue Struktur mit Lagebesprechung

Das Format wird erweitert. Jede Episode beginnt mit einer Einordnung aktueller Entwicklungen durch die beiden Hosts. „Wir wollen am Anfang immer kurz erzählen, wo wir unterwegs waren, welche Gespräche wir geführt haben, welche Stimmungen wir wahrgenommen haben", erklärt Fröhlich. „Das Ganze als Einordnung aus der Praxis."

Anschließend folgen wie gewohnt ausführliche Gespräche mit Branchenexperten. Die Aufnahmen entstehen sowohl im Studio als auch direkt von Branchenveranstaltungen und Konferenzen.

Präsenz auf Branchenevents

Beide Hosts sind regelmäßig auf Konferenzen und Veranstaltungen unterwegs – in Frankfurt, Berlin, London, Zürich, Wien und anderen Finanzplätzen. „Am Ende des Tages funktioniert dieses Geschäft nur dort, wo die Menschen sind", sagt Dreher.

Für die kommenden Monate identifizieren die beiden mehrere strukturelle Themen: Aktive ETFs, der Aufstieg der Private Markets und der Personalmangel im Private Banking. „Ich glaube, dass gerade im Private Banking die Suche nach gutem Personal ein echtes Thema ist", so Dreher.

Weitere Schwerpunkte werden Künstliche Intelligenz im Asset Management und die Diversität in der Branche sein. „Die Zukunft in der Bankberatung, aber auch im Asset Management, wird weiblicher werden", sagt Dreher.

Auch die Weiterentwicklung quantitativer Investmentansätze durch KI wird eine Rolle spielen: „Computergesteuerte Investmentansätze hat es ja schon immer gegeben. KI setzt jetzt da quasi die nächste Stufe drauf."

„Neuer Name, neue Stimme, neue Struktur, gleicher Anspruch", fasst Fröhlich zusammen. „Mit guten Gesprächen über Geld, über Märkte, über Entscheidungen."

Die erste Episode von „For Professional Investors Only" ist auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Plattformen verfügbar.