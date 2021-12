Aus Treue zu Bill Gross Old Mutual zieht seinen Total Return Bond Fonds von Pimco ab

Old Mutual Global Investors gibt Bill Gross das Mandat für den Fonds Old Mutual Total Return USD Bond zurück. Das berichtet die britische Finanzagentur Citywire. „Aufgrund der langen und erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit Bill Gross gehen wir davon aus, dass der Wechsel an der Fondsspitze im Sinne unserer Kunden ist“, erklärt das Unternehmen.

Gross war bis zu seinem Weggang bei Pimco im Herbst vergangenen Jahres für den 272 Millionen US-Dollar schweren Fonds verantwortlich. Danach übernahm Scott A. Mather. Nun zieht Old Mutual nach Angaben von Citywire den Fonds zum 6. Juli von Pimco ab und gibt ihn Bill Gross zurück. An der Anlagephilosophie werde sich nichts ändern, so Old Mutual.