Aus Verbrauchersicht Das sind die besten privaten Krankenversicherer

Aus Verbrauchersicht liegt die Debeka vorn, so der Bericht des Versicherungsjournals . Sie beteiligte ihre Kunden am Rohergebnis des Jahres 2013 mit 94,1 Prozent. So viel gab kein anderer Versicherer an seine Kunden weiter. Deshalb erhält die Debeka die Verbrauchernote 1,3.Auf Platz 2 in der Verbraucherbewertung folgt die Allianz. Ihre Kunden erhielten im vergangenen Jahr 83 Prozent vom Rohergebnis. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen für das Jahr 2013 Signal und DKV.Ebenfalls bewertet hat die Untersuchung den betriebswirtschaftlichen Erfolg der PKV-Anbieter. Hier liegen Allianz und Debeka nahezu gleichauf. Die Allianz überzeugt mit hohen Bewertungsreserven und einer hohen RfB-Quote. Die Debeka hat die besseren Werte bei Kosten und Nettoverzinsung.Note 1,3Note 2,0Note 2,3Note 2,3Note 2,7Note 2,7Note 3,0Note 3,3Daten: Hermann Weinmann, Zeitschrift für Versicherungswesen 23/2014Die Studie führte Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein durch. Um zu beurteilen, wie gut die Versicherer mit den Geldern ihrer Kunden wirtschaften, hat er sich mangels einer Vertriebskostenkennzahl den betriebswirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen angesehen. Relevant dafür waren die Verwaltungskostenquote, die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen, die Ergebnisquote, die Bewertungsreserven sowie die RfB-Quote.