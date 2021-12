Ausbau der Deutschland-Präsenz Investec AM holt Christopher Newsome an Bord

Das Fondshaus Investec Asset Management setzt seinen Expansionskurs in Deutschland fort: Nachdem die Gesellschaft im März neue Räumlichkeiten bezogen hatte, um mehr Platz für neue Mitarbeiter zu schaffen, meldet sie nun den Neuzugang von Christopher Newsome.

In der neu geschaffenen Position als Sales Associate soll er die Vertriebsaktivitäten weiter ausbauen und bestehende Kunden in Deutschland und Österreich betreuen. „Mit der Einstellung von Christopher Newsome haben wir die Möglichkeit, unsere Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Österreich weiter auszubauen und gleichzeitig unser Engagement für erstklassige Kundenbeziehungen weiter nachzugehen“, kommentiert Aymeric Francois, Co-Leiter Deutschland und Österreich bei Investec Asset Management, die Personalie.

Newsome war zuletzt rund sechs Jahre bei der Deka Bank tätig, wo er als Fonds-Selektor für die Analyse von Themen- und Sektorfonds sowie passiven Investments verantwortlich war. Zuvor war er Anlageberater im Bereich Private Banking bei der Bank sowie im Bankwesen bei einer regionalen Sparkasse tätigt. Er schließt in Kürze sein Studium zum Bachelor in Finance & Management mit dem zusätzlichen Abschluss als Diplom-Bankbetriebswirt (FS) an der Frankfurt School of Finance & Management ab.