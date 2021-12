Ausbau des deutschen Teams Markus Weis verstärkt bei Vanguard den Drittvertrieb

Für Vanguard wird sich Markus Weis per sofort auf die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, Asset Managern und Distributoren konzentrieren. Weis kommt von Goldman Sachs Asset Management, wo er seit 2012 als Head of Third Party Distribution für Deutschland und Österreich und zuvor seit 2008 als Head of Bank Distribution für Deutschland tätig war. Davor war Weis bei Fidelity International in der Position des Sales Managers beschäftigt.

„Die Erweiterung unseres Deutschland-Teams mit Markus Weis ist für uns ein wichtiger Schritt“, kommentiert Sebastian Külps, Leiter des Geschäfts von Vanguard in Deutschland. „Er bringt die für uns richtige Branchenerfahrung und Expertise mit, und wir freuen uns sehr, Markus in unserem Team zu haben.“

Markus Weis hat einen Abschluss des Berliner College of Business als Finance Manager und hält zudem die Titel Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certified International Investment Analyst (CIIA).