Laut einer aktuellen Auswertung des WSI-Tarifarchivs haben die Versicherer die Banken bei den Ausbildungsvergütungen überholt. Eine weitere Branche bleibt an der Spitze.

Mit 1.400 Euro im ersten Lehrjahr erreicht die Ausbildungsvergütung im privaten Bankgewerbe einen neuen Höchststand. Das zeigt die aktuelle Auswertung des WSI-Tarifarchivs der Hans-Böckler-Stiftung über 20 ausgewählte Tarifbranchen für das Ausbildungsjahr 2025/26.

Damit liegt das Bankgewerbe weiterhin klar im Spitzenfeld – hinter den Pflegeberufen im öffentlichen Dienst (Bund/Gemeinden: 1.491 Euro, Länder: 1.441 Euro) und nun auch hinter dem Versicherungsgewerbe, das mit 1.455 Euro erstmals mehr zahlte als die Banken. Im Vorjahr lag die Versicherungsbranche noch spürbar hinter dem Bankgewerbe zurück.

Versicherungsgewerbe mit einer der höchsten Steigerungsraten überhaupt

Grund für die Verschiebung: Das Versicherungsgewerbe gehört laut WSI zu den drei Tarifbereichen mit den höchsten Zuwächsen des Jahres überhaupt – mit einem Plus von 7,4 Prozent, übertroffen nur von der ostdeutschen Textilindustrie (7,6 Prozent) und dem nordrhein-westfälischen privaten Verkehrsgewerbe (7,0 Prozent). Einen expliziten Steigerungswert für das Bankgewerbe nennt die WSI-Mitteilung dagegen nicht.

Der kräftige Sprung der Versicherer dürfte auch mit dem Tarifabschluss zwischen AGV und Verdi für den Versicherungsinnendienst zusammenhängen, der neben Gehaltserhöhungen von insgesamt 8,3 Prozent auch eine deutliche Anhebung der Ausbildungsvergütungen um insgesamt 250 Euro über die Laufzeit vorsah. Bei den Tarifverhandlungen für die rund 135.000 Beschäftigten privater Banken standen zuletzt dagegen vor allem Gehalt und Arbeitszeit der Beschäftigten im Fokus, nicht gezielt die Azubi-Vergütung.

Bundeseinheitliche Vergütung

Ein struktureller Vorteil bleibt den angehenden Bankkaufleuten erhalten: Das private Bankgewerbe gehört weiterhin zu nur acht der 20 untersuchten Tarifbranchen, in denen die Ausbildungsvergütung bundesweit einheitlich geregelt sei – unabhängig vom Standort in West- oder Ostdeutschland. Zum selben exklusiven Kreis zählten laut WSI auch das Backhandwerk, das Bauhauptgewerbe, die Druckindustrie, die Deutsche Bahn, das Gebäudereinigungshandwerk, der Öffentliche Dienst und eben das Versicherungsgewerbe. In neun der übrigen Tarifbranchen bestünden dagegen weiterhin teils deutliche Ost-West-Unterschiede von bis zu 140 Euro.

Bankausbildung im Gesamtvergleich

Die Spannbreite der tariflichen Ausbildungsvergütungen insgesamt reicht von 785 Euro im ersten Lehrjahr im nordrhein-westfälischen Friseurhandwerk bis zu 1.714 Euro im vierten Ausbildungsjahr des westdeutschen Bauhauptgewerbes. Mit 1.400 Euro im ersten Jahr liegt das Bankgewerbe damit weit im oberen Segment – nur drei der 20 untersuchten Branchen zahlen mehr. Genaue Werte für das zweite, dritte oder vierte Lehrjahr im Bankgewerbe weist die aktuelle WSI-Mitteilung nicht gesondert aus; branchenübergreifend lägen die Vergütungen im zweiten Jahr zwischen 910 und 1.552 Euro, im dritten Jahr erstmals durchweg über 1.000 Euro (Spanne: 1.065 bis 1.653 Euro).

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Wie eng Banken und Versicherer bei der Nachwuchsgewinnung mittlerweile im Wettbewerb stehen, zeigte sich zuletzt auch bei der dualen Ausbildung an der HSBA Hamburg, wo Studierende zwischen Bank- und Versicherungsschwerpunkten wählen können und Unternehmen zunehmend um denselben Nachwuchspool konkurrieren.

Fachkräftemangel treibt Ausbildungsvergütungen

Insgesamt seien die tariflichen Ausbildungsvergütungen im Ausbildungsjahr 2025/26 im Schnitt um 3,9 Prozent gestiegen – nach einem noch kräftigeren Plus von 6,4 Prozent im Vorjahr, aber weiterhin stärker als die regulären Tarifentgelte der Beschäftigten (2025: 2,6 Prozent, 2026 geschätzt: 3,1 Prozent). „Mit den Tarifverträgen zur Ausbildungsvergütung versuchen die Gewerkschaften, dem Anspruch vieler Auszubildender nach einer von den Eltern unabhängigen Existenzsicherung Rechnung zu tragen“, wird WSI-Tarifexperte Prof. Dr. Thorsten Schulten in der Mitteilung zitiert.

Über die vergangenen zehn Jahre seien die Ausbildungsvergütungen mit einem Plus von 47 Prozent deutlich stärker gestiegen als die regulären Tariflöhne (plus 35 Prozent seit 2015). „Die Dynamik bei den Ausbildungsvergütungen wurde in den letzten Jahren vor allem von Dienstleistungsbranchen geprägt, die traditionell über ein eher niedrigeres Vergütungsniveau verfügen“, resümiert Schulten. Problematisch bleibe die Lage für die laut WSI rund 45 Prozent der Auszubildenden ohne Tarifbindung: Sie müssten sich mitunter mit der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung von derzeit 724 Euro begnügen. Der DGB fordert, diese auf 80 Prozent des tariflichen Durchschnitts anzuheben – das entspräche aktuell 894 Euro.

Kontext: Wie das WSI die Daten erhebt

Das WSI-Tarifarchiv ist ein wissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung, die dem Deutschen Gewerkschaftsbund nahesteht. Die Auswertung basiert auf tatsächlich geltenden Tarifverträgen von 20 ausgewählten Branchen und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Abbildung aller Ausbildungsberufe in Deutschland. Die gewerkschaftsnahe Verortung des Instituts ist bei der Einordnung der Bewertungen – etwa der Forderung nach einer höheren Mindestausbildungsvergütung – zu berücksichtigen.