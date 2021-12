Capital Group 10.01.2019 Lesedauer: 2 Minuten

ANZEIGE

Ausblick 2019 „Titel suchen, die vom Ende des Zyklus profitieren“

In den USA deutet sich ein Ende des Konjunkturzyklus an. Was bedeutet das für die Entwicklung von US-Aktien? Die Portfoliomanager Don O’Neal und Greg Johnson von Capital Group mit einer Einordnung.