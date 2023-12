Dag Rodewald, Leiter UBS ETF in Deutschland und Österreich

„Schneller Zugang auf digitalem Weg“

DAS INVESTMENT: Welche wichtigen Markttrends beobachten SIe?



Dag Rodewald: Laut den neuesten Zahlen werden in Europa dieses Jahr mehr als 130 Millarden US-Dollar an Neugeldern eingesammelt, was eine starke Nachfrage auch 2024 erwarten lässt. Zudem stehen digitale Lösungen im Fokus. Der schnelle Zugang zu Informationen und Produkten über digitale Wege wird für Investoren immer wichtiger.

Welche Anlagestrategien werden 2024 besonders gefragt sein?

Rodewald: Aufgrund des Zinsumfeldes werden Anleihen-ETFs interessant sein, eventuell Lösungen mit längerer Duration, sollte sich abzeichnen, dass Zinsen wieder fallen. Auch bei Green-Bond-ETFs sowie Anleihen-ETFs von Entwicklungsbanken sehen wir gute Renditechancen, denn sie verbinden eine interessante Verzinsung mit einer guten Story.

Wie sehen Ihre vorrangigen Vertriebsvorhaben aus?

Rodewald: Wir erhalten ein breites Interesse von Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungen, aber auch Pensionskassen, Stiftungen und kirchliche Investoren. Unser Fokus bleibt hier unverändert, allerdings wird der direkte Zugang zum Retail-Kunden für uns immer wichtiger.

Welche Meilensteine streben Sie bei der Digitalisierung als nächstes an?

Rodewald: Vor allem bei der Ansprache von Retailkunden kann uns die Digitalisierung enorm helfen.

Wie wollen Sie Nachhaltigkeit fördern?

Rodewald: Nachhaltigkeit ist für uns unverändert wichtig. Wir verwalten beinahe 35 Milliarden Euro in nachhaltigen ETFs, das sind knapp 40 Prozent unseres verwalteten Vermögens. 2023 haben wir einen wesentlichen Anteil unser Nettoneugelder mit Nachhaltigkeits-ETFs generiert. Wir sehen den strukturellen Trend hin zu nachhaltigen Lösungen daher intakt.