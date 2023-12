„Langfristiger Aufwärtstrend in Schwellenländern“

Pascale-Céline Cadix, Leiterin Wholesale Business Developement für Deutschland und Österreich bei Abrdn Investments Deutschland

DAS INVESTMENT: Welche wichtigen Markttrends beobachten Sie?

Pascale-Céline Cadix: Nach Corona hat sich der Fondsvertrieb nachhaltig verändert. Es hat sich eine hybride Welt im Vertrieb eingestellt. Kundentermine werden häufig online wahrgenommen. Dies ersetzt zwar nicht den persönlichen Kontakt, kann aber durchaus effizient sein und eröffnet Kunden auch großartige Möglichkeiten wie zum Beipsiel einen direkten Zugang zum Fondsmanager. Reduzierte Reisetätigkeiten wirken sich außerdem positiv auf die Umwelt aus.

Wir glauben, dass sich dieser hybride Trend auch 2024 fortsetzen wird. Ferner glauben wir an eine zunehmende Digitalisierung, was die Informationsbeschaffung der Kunden und Marktteilnehmer anbelangt. Vor allem im Rahmen der ESG-Abfragen wird es wichtiger denn je sein, entsprechende Daten zeitnah und vollständig zur Verfügung zu haben.

Welche Anlagestrategien werden 2024 besonders gefragt sein?

Cadix: Das asiatische Jahrhundert hat begonnen. Auch wenn Asien-Investments insbesondere in China derzeit sehr kontrovers diskutiert und diese Märkte auch im kommenden Jahr vor größeren Herausforderungen stehen werden, glauben wir nach wie vor fest an einen langfristigen Aufwärts-Trend. Vor allem für die Schwellenländer – inklusive der Frontier Markets.

Wie sehen Ihre vorrangigen Vertriebsvorhaben aus?

Cadix: Wir werden auch im Jahr 2024 weiterhin für unsere Kunden aus allen Segmenten da sein. Unser Fokus auf bestimmte Zielgruppen wird sich auch nach der Nachfrage dieser richten.

Wie schauen Ihre nächsten Meilensteine bei der Digitalisierung aus?

Cadix: Wir haben uns in drei wichtigen Bereichen auf die Zukunft vorbereitet: Wir nutzen neue Technologien, um die Art und Weise zu ändern, wie Anleger auf unsere bestehenden Produkte zugreifen. Zweitens entwickeln wir Anlageprodukte, welche auf die Technologien der Zukunft abzielen. Und wir tätigen strategische Investitionen in die neue DLT-gestützte Marktinfrastruktur, sogenannte Distributed-Ledger-Technologie, also eine sichere Methode zur Aufzeichnung von Informationen wie zum Beispiel zum Eigentümer in einem dezentralen Computernetz. Dies wird die Grundlage einer neuen Finanzinfrastruktur sein. Wir sind zudem der größte externe Anteilseigner an Archax, der ersten regulierten digitalen Wertpapierbörse in Großbritannien.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?

Cadix: Für uns als Unternehmen ist es wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen. Daher streben wir nach denselben hohen Standards, die wir auch von den Unternehmen erwarten, in die wir investieren. Wir möchten Teil der Lösung sein, sowohl in Bezug darauf, wie wir investieren, als auch wie wir als Unternehmen operieren.