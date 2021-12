Redaktion 14.12.2020 Lesedauer: 1 Minute

Betriebliche Altersversorgung Ausblick auf die Betriebsrente der Zukunft

Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie sind schwer absehbar. Was das für die betriebliche Altersversorgung (bAV) bedeutet, erklärt Michael Hoppstädter vom Pensionsberater Longial und gibt einen Ausblick in die Zukunft der bAV in Deutschland.