Geduld ist eine Tugend Wie Anleger 2023 Chancen bei Anleihen finden

Das Umfeld steigender Zinsen in diesem Jahr war für Investoren durchaus schmerzhaft. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont: die Steigerung der Renditen. Die aktuellen Niveaus in den meisten wichtigen festverzinslichen Sektoren liegen entweder auf 10-Jahres-Hochs oder am oberen Ende dieser Spreads. Die Renditen von US-amerikanischen und europäischen Investment-Grade-Unternehmensanleihen sind auf sechs beziehungsweise vier Prozent gestiegen, während sich die der 10-jährigen US-Staatsanleihen mehr als verdoppelt hat. Auch die Rendite deutscher Bundesanleihen ist auf zwei Prozent gestiegen und die von Hochzins- und Schwellenländeranleihen sind weltweit sogar auf etwa neun Prozent gestiegen. Auch wenn die Kursgewinne belastend waren, erhalten Anleger jetzt so hohe Erträge aus ihren festverzinslichen Anlagen wie schon lange nicht mehr.

Anleiherenditen erreichen den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt

Quellen: Bloomberg Finance, L.P., JP Morgan Chase. Die Analyse verwendet tägliche Renditen vom 31. Oktober 2012 bis zum 31. Oktober 2022. HC = Hartwährung und LC = Landeswährung.

Es mehren sich die Anzeichen, dass wir uns einem Höchststand der Zinssätze nähern. Die aggressive, auf die Inflation ausgerichtete Politik der Zentralbanken zeigt also Wirkung. Der potenzielle Zinshöhepunkt könnte den starken Gegenwind des vergangenen Jahres am Anleihemarkt nun in Rückenwind verwandeln. Die Zentralbanken haben ihren Straffungszyklus bereits hinter sich, sind sich aber der verzögerten Wirkung der Geldpolitik bewusst.

Thomas Coleman © State Street

Sie befinden sich derzeit auf einer Gratwanderung zwischen einer angemessenen Einschränkung der Wirtschaftstätigkeit um die Inflation abzumildern und einer Überstraffung der Politik die eine „harte Landung“ der Rezession zur Folge hätte. Das gleiche gilt für Anleger. Diese sollten bereit sein, ihre Portfolios umzuschichten, wenn der Höhepunkt der Straffung der Geldpolitik deutlicher wird. Unsere Botschaft lautet daher, sich bei der Wahl der Einstiegspunkte in Geduld zu üben und bei der Portfoliopositionierung unbedingt Liquidität zu wahren.

Diversifizieren mit US-Staatsanleihen

Liquidität kann dabei viele Formen annehmen - und ist immer relativ. Erstens sollten Anleger in Betracht ziehen, dass Staatsanleihen der USA und anderer Industrieländer in den kommenden Quartalen wieder zu wirksamen Diversifikatoren neben Risikoanlagen werden könnten. Angesichts der hohen Inflationsunsicherheit in den letzten 18 Monaten ist die traditionell negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, die seit dem Jahr 2000 besteht, aufgebrochen und ist im Jahr 2022 positiv.

Wenn im nächsten Jahr Disinflation vorherrscht und sich das Wirtschaftswachstum wie erwartet verlangsamt, könnte diese Korrelation wieder negativ werden. Das heißt: die Fed senkt die Zinsen, die Renditen sinken, Anleihen steigen und die Aktienbewertungen spiegeln das schlechtere Umfeld wider. Dies würde die Attraktivität von US-Staatsanleihen als liquider Abwärtsschutz im Rahmen der Vermögensallokation erhöhen.

Hochzinsanleihen als liquider Ersatz für private Kredite

Viele Anleger haben sich privaten Krediten zugewandt, weil sie von einem attraktiven Einkommensniveau angezogen wurden und dies eine erhebliche Liquiditätsprämie darstellt. Der Nachteil von Privatkrediten ist, dass ihre Liquidität am besten als periodisch beschrieben werden kann, allerdings benötigen viele Anlegerportfolios mehr Flexibilität. Die aus privaten Investitionen erwirtschafteten Barmittel müssen reinvestiert werden, und die Struktur privater Investitionsprogramme erfordert häufig eine Vorabbindung von Kapital.

Daher muss ein Investor hier überlegen, wo er die mit dem privaten Programm verbundenen Barmittel aufbewahrt. Passende Alternativen auf den öffentlichen Märkten stellen etwa Hochzinsanleihen dar. Diese zeichnen sich durch ein Renditeniveau aus, das sich dem von Privatkrediten annähert, sowie durch eine relativ hohe Korrelation mit den vierteljährlichen Renditen privater Anlagen (siehe Tabelle).

Quelle: Cliffwater Direct Lending LLC, Bloomberg Finance, L.P., Stand: 30. Juni 2022. Die Analyse basiert auf vierteljährlichen Renditen, die bis Juni 2012 zurückreichen.

Auf attraktive Einstiegspunkte warten

Die Anleihespreads haben sich in diesem Jahr von fast historischen Höchstständen aus ausgeweitet und befinden sich nun wieder bei langfristigen Durchschnittswerten. Wir sind der Meinung, dass Anleihen in den kommenden Quartalen eine Kaufgelegenheit darstellen werden, aber sie sind immer noch mit einigem kurzfristigen Gegenwind konfrontiert. Denn es wird erwartet, dass die aggressive US-Notenbank die Fed Funds Rate in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf fünf Prozent anheben wird. Dies entspricht einem äußerst restriktiven Umfeld und wird die Wirtschaftstätigkeit weiter dämpfen. Diese Straffungseffekte haben sich bisher größtenteils noch nicht niedergeschlagen, aber wir glauben, dass sie sich 2023 bemerkbar machen werden.

Arcady Ho © State Street

Abschließende Überlegungen

Wir brauchen deutlichere Anzeichen dafür, dass die Fed bereit ist, von ihrem strafferen Kurs abzurücken, um Anleihen – insbesondere Hochzinsanleihen – zu einer attraktiven Anlagemöglichkeit zu machen. In der Zwischenzeit wird die Dynamik negativ bleiben, die Fundamentaldaten dürften sich abschwächen und die Spread-Bewertungen weiter auf attraktivere Niveaus ausweiten. Es ist also ratsam, sich in Geduld zu üben und darauf zu warten, dass sich das makroökonomische und politische Bild im Laufe der Zeit klärt.

Über die Autoren: Thomas Coleman ist Leiter der globalen Anleihestrategie bei State Street, Arkady Ho ist Spezialist für festverzinsliche Portfolios.