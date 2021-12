Redaktion 12.07.2018 Lesedauer: 2 Minuten

Auskunftspflicht im Rahmen der DSGVO Makler erhält Datenschutz-Anfrage von Unbekanntem

Was können Makler tun, wenn sie eine Auskunftsanfrage nach Datenschutzgrundverordnung erhalten und bis zu dem Zeitpunkt nie Kontakt zum Antragsteller hatten? Auf jeden Fall reagieren, rät ein Jurist in einem Bericht in der Westdeutschen Zeitung.