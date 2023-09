Vema-Maklerumfrage Auslandsreisekranken: Die Würzburger und dann lange nichts

Es gibt viele Szenarien, bei denen Reisende auf Behandlungskosten sitzen bleiben können. Bei Klinikaufenthalten können leicht mehrere tausend Euro anfallen. Auch gehört beispielsweise der Rücktransport aus dem Urlaubsland nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur über die private Auslandsreisekrankenversicherung können solche Kosten ersetzt werden. Dieser Hinweis stammt von der Verbraucherzentrale Bundesverband.

Während der Nutzen vieler Reiseversicherungen, gerade von Verbraucherschützern oft in Zweifel gezogen werden, gilt der vergleichsweise günstige Auslandsreisekrankenschutz als unverzichtbar. Grund für die Maklergenossenschaft Vema ihre 4.400 Partnerbetriebe in einer Umfrage nach deren favorisierten Anbieter in diesem Produktbereich zu befragen.

Würzburger Versicherung mit Abstand Spitzenreiter bei Makler-Nennungen

Trotz des Namens geht es bei den zahlreichen „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um Quantität, da die Partnerbetriebe gebeten werden, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten im Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Die erste Wahl der VEMA-Makler ist bei insgesamt 856 Nennungen eindeutig die Würzburger Versicherung mit ihrer Online-Tochter Travel Secure im Bereich der Reiseversicherung. Das Unternehmen kommt auf 27,69 Prozent der Nennungen. Es folgen Ergo Reise (11,80 Prozent) und Barmenia (9,46 Prozent). Unter den Top 10 finden sich weitere Branchenschwergewichte wie Axa und Spezialanbieter wie Europ Assistance. Allerdings werden die Anteile im Ranking schon ab Platz 7. verschwindend gering.

Ergo Reise stürzt im Qualitätsranking ab

Ein oftmals stark abweichendes Ranking ergibt sich bei der Frage nach der Produktqualität. Zu folgenden Fragen verteilen die Befragten Noten von eins bis sechs: Welche Anbieter sind im Versicherungsverkauf besonders wichtig? Wo stimmen Produktqualität, Antragsbearbeitung/Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit? Mit welchen Gesellschaften wurden besonders gute Erfahrungen gemacht? Aus den vier Teilnoten wird dabei ein Mittelwert gebildet.

Bei den Auslandsreisekrankenversicherern sind die Abweichungen zum Nennungs-Ranking nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Produktbereichen. Denn auch bei den Mittelwerten liegt die Würzburger Versicherung mit einem Wert von 1,65 vorn. Absolute Spitze ist der Anbieter aus Maklersicht im Bereich Antragsbearbeitung/Policierung, in den anderen Kategorien zählt das Unternehmen ebenfalls zu den Besten. Auf den Plätzen folgen Care Concept mit 1,70 und Barmenia mit 1,71. Die viertplatzierte DKV hat aus Sicht der Befragten die beste Produktqualität mit einer Teilnote von 1,43.

Die Ergo Reise fällt mit einem Mittelwert von 2,01 dagegen mehr als deutlich ab. Besonders schlecht schneidet die Erreichbarkeit ab. Warum der Anbieter in der Neugeschäfts-Vermittlung so einen hohen Stellenwert genießt, trotz der eher unterdurchschnittlichen qualitativen Bewertung, bleibt unklar