Zu Jahresbeginn richten sich die Blicke nach Australien. Tennis-Fans fieberten bei den Australien Open mit und aus dem legendären Dschungelcamp hallt es: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Für Alexander Zverev hat es auch im dritten Anlauf nicht für einen Sieg bei einem Grand Slam Finale gereicht. Im Dschungelcamp hat der Kampf um die Krone der TV-Reality-Show erst begonnen. Den australischen Aktienmarkt haben im Gegensatz dazu bislang nur wenige ETF-Anleger im Blick. Dabei sind australische Aktien zu Jahresbeginn gut aus den Startlöchern gekommen.

Große Fläche, viele Rohstoffe

Flächenmäßig ist Australien rund 21-mal so groß wie Deutschland, außerhalb der Metropolen allerdings sehr dünn besiedelt. Insgesamt kommt der Kontinent, zu dem auch Tasmanien und Neuguinea gehören, auf gerade einmal 36 Millionen Einwohner. Dennoch zählt Australien auf Platz 13 zu den Top 15 der stärksten Volkswirtschaften der Welt. Eine zentrale Rolle spielt der Rohstoffsektor, darunter vor allem der Abbau von Eisenerz, Kohle und Gold. Australien verfügt auch über große Rohstoffvorkommen in Uran, Blei und Zink. Darüber hinaus werden Mangan, Kupfer und Diamanten in Minen gefördert. Erdöl und Erdgas gelten als wichtige Exportgüter.

Neben den Rohstoffen verfügt die Wirtschaft auch über einen ausgeprägten Dienstleistungssektor in den Bereichen Tourismus, Finanzen, Immobilien und Unternehmensservices. In der Landwirtschaft hat die Wollproduktion eine hohe Bedeutung, während Lebensmittel wie Gemüse, Eier und Milch vorzugsweise importiert werden.

Seit Jahrzehnten gilt Australien als wirtschaftlich stabil und bietet der Bevölkerung einen hohen Lebensstandard bei einer niedrigen Arbeitslosenquote.

Australien: Größte Freihandelszone der Welt

Geografisch liegt Australien in einer der aussichtsreichsten Regionen der Welt und ist wirtschaftlich eng mit den aufstrebenden asiatischen Wirtschaftsnationen verflochten. Das RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ist ein am 1. Januar 2022 in Kraft getretenes Freihandelsabkommen, auf das sich die zehn Asean-Mitgliedsstaaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, sowie die fünf Staaten der Region Asien-Pazifik China, Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien geeinigt haben. Lediglich Indien ist dem Abkommen nicht beigetreten, da das Land eine Flut billiger chinesischer Massengüter auf dem eigenen Binnenmarkt befürchtete. Dennoch hat sich mit dem RCEP die größte Freihandelszone der Welt etabliert.

UBS MSCI Australia ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der ausschüttende UBS MSCI Australia ETF (ISIN: IE00BD4TY345) wurde im September 2017 in Irland aufgelegt und zielt darauf ab, die Performance des zugrundeliegenden MSCI Australia Index nachzubilden. Dieser umfasst die 54 größten und mittelgroßen Unternehmen des australischen Aktienmarktes. Das Fondsvolumen des physisch vollreplizierenden Aktien-ETF beträgt gut 310 Millionen Euro.

Mit einem Anteil von rund 40 Prozent dominieren Finanztitel die Sektor-Allokation, gefolgt von Grundmaterialien und Titeln aus dem Gesundheitswesen. Größter Titel mit einer Gewichtung von 13 Prozent ist die Commonwealth Bank of Australia, die als größte Bank Australiens auch in Neuseeland und Asien tätig ist. Es folgt BHP Billiton, eines der weltweit führenden Bergbau-Unternehmen, das Eisenerz, Kupfer, Öl, Gas und Metallurgie liefert, mit einem Anteil von 10 Prozent. Mit gut 7 Prozent ist eines der weltweit größten Biotech-Unternehmen, CSL Limited ebenfalls im MSCI Australia Index vertreten. Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI Australia ETF beträgt 0,40 Prozent pro Jahr. Damit ist der ETF der kostengünstigste unter den Australien-ETFs am Markt.

Stabile Performance, attraktive Ausschüttungen

Mit einer Rendite von 7,6 Prozent hat der Australien-ETF das Jahr 2024, positiv abgeschlossen. Keine spektakuläre Rendite und doch Bestätigung einer stetigen Performance, die mit australischen Aktien in den vergangenen Jahren zu erzielen war. Der Wertzuwachs über drei Jahre beträgt 30 Prozent, das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung um 9 Prozent. Über fünf Jahre beträgt die Rendite 37 Prozent, das entspricht einem jährlichen Zuwachs von 6,5 Prozent.

ETFs im Fokus Bleiben Sie mit unserem ETF-Newsletter auf dem Laufenden. Jede Woche erhalten Sie analysen und Strategien rund um Indexfonds – direkt ins Postfach. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Australien-ETF spricht auch Anleger an, die auf Ausschüttungen Wert legen. Zuletzt hat der ETF jährlich zwischen 3 und 4 Prozent ausgeschüttet. Die durchschnittliche Dividendenrendite der enthaltenen Titel beträgt derzeit rund 4 Prozent.

Dividendenstarke Beimischung für globale Anleger

Der UBS MSCI Australia ETF ist eine interessante Beimischung für global ausgerichtete Portfolios. Australien ist ein dividendenstarker Aktienmarkt und verfügt über eine aussichtsreiche geografische Lage, vor allem auch unter Berücksichtigung des Potenzials der Freihandelszone mit vielen asiatischen Ländern. In den klassischen Welt-ETFs sind australische Unternehmen bis dato sehr gering gewichtet. Besonders aufgrund seines Rohstoffreichtums können australische Unternehmen in der Zukunft jedoch weltweit an Bedeutung gewinnen.