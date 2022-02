Equilibrium Accounting „Ausverkauf bei Aktien“ – wieso es das nicht gibt

2021 war ein fantastisches Aktienjahr. Der MSCI World produzierte eine Jahresrendite von 33 Prozent, der Dax eine von 16 Prozent (beide Angaben in Euro). Damit erleben wir seit fast 14 Jahren überdurchschnittliche Aktienmarktgewinne. Auch deutsche Immobilien rentierten 2021 und in den Jahren seit 2010 weit über ihrem historischen Mittelwert. Lediglich die Renditen von Gold waren 2021 und auch über die zehn Jahre davor anämisch.

Wenn es an wichtigen Investmentmärkten so lange auf so breiter Front nach oben geht, vergisst mancher Anleger, wie es sich anfühlt, wenn die Märkte heftig und über lange Zeit anhaltend „nach Süden“ driften. Die dann entstehende unangenehme Gefühlslage resultiert natürlich primär aus den roten Zahlen im eigenen Depotauszug. Sie wird aber von einem bestimmten Typus negativer Schlagzeilen in den traditionellen Medien und im Internet noch verstärkt.

Wortwahl führt in die Irre

Mit diesem speziellen Schlagzeilentypus befassen wir uns im vorliegenden Beitrag. Und weil Renditen in den beiden besonders populären Aktiensegmenten US-Aktien und Technologie-Aktien-Global während der ersten zwei Monate 2022 ordentlich durchgerüttelt wurden, beginnt dieser Schlagzeilentypus nun wieder häufiger in den Medien aufzupoppen.

Gemeint sind Formulierungen und Aussagen wie die folgenden:

„Ausverkauf an der Wall Street nimmt Fahrt auf“

„Die Verkaufspanik an den Weltbörsen greift um sich“

„Flucht aus Gold“

„Konjunktursorgen lösen Ausverkauf bei Frankfurter Büroimmobilien aus“

„Anleger fliehen aus dem Rubel“

„Anleger werfen SAP-Aktie aus ihren Depots“

„Nach fünf Monaten Rohstoffparty stürzen alle in Richtung Notausgang“

„Investoren ziehen sich aus Schwellenländern zurück“

„Dax schließt mehr als 350 Punkte im Minus – Anleger weichen auf Gold und Anleihen aus“

„Stampede raus aus Aktien und rein in Anleihen“

„Anleger setzen auf Sichere-Hafen-Investments“

„Anleger suchen Zuflucht in Defensivwerten“

„Flucht in Qualitätsanleihen“

Wenn wir in einer beginnenden oder schon länger andauernden Marktkrise solchen Überschriften in den Medien oder im Internet ausgesetzt sind und wir mit unseren eigenen Investments zumindest ein bisschen davon betroffen sind, dann können derartige Statements einen regelrechten Angst-Tsunami in uns auslösen. Vielleicht werden wir unser Investment deswegen sogar verkaufen oder reduzieren.

„Sachlogisch unmöglich“

Das Problem der oben aufgelisteten Artikelüberschriften und Aussagen besteht nun darin, dass sie ausnahmslos und komplett falsch sind. Jede einzelne dieser Aussagen stellt eine sachlogische Unmöglichkeit dar.

Bevor wir erläutern, warum sie komplett falsch sind, bitten wir Sie, die Schlagzeilen noch einmal zu überfliegen und sich zu überlegen, was der gemeinsame Fehler in allen Aussagen sein könnte.

Die Antwort lässt sich gut an einem Beispiel veranschaulichen. Wir nehmen dazu exemplarisch die dritte Schlagzeile zu Gold. Für jeden Verkäufer, der aus Gold „flüchtet“, muss es einen Käufer geben, der in Gold „flüchtet“. Jeder Verkauf ist zugleich ein Kauf. Weil das so ist, ist die Schlagzeile falsch und irreführend. Eine allgemeine „Flucht aus Gold“ ist unmöglich. Jedes Wertpapier, jeder Vermögenswert, jedes Asset muss zu jedem Zeitpunkt von jemandem gehalten werden. Das nennt man in der wissenschaftlichen Finanzökonomie „Equilibrium Accounting“ (Gleichgewichtsbuchhaltung).