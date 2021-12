Auswertung Fifa-Gehälter lassen Hedge-Funds-Manager vor Neid erblassen

Die FIFA, jetzt im Zentrum einer US-Korruptionsuntersuchung, zahlt ihren Mitarbeitern 34 Prozent mehr als Hedgefonds und 25 Prozent mehr als Banken ihren Händlern zukommen lassen. Das geht aus Angaben der auf Gehaltsübersichten spezialisierten Webseite Emolument.com hervor. Im Vergleich zu Mitarbeitern der Europäischen Fußballorganisation UEFA liegt der Verdienst bei der FIFA um 37 Prozent höher.



Bei der FIFA, organisiert als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Zürich, liegt das Durchschnittsgehalt bei 242.000 Dollar im Vergleich zu 180.000 Dollar für Hedgefonds-Experten. Händler bei Banken verdienen im Schnitt 194.000 Dollar - ohne Bonus, wie Emolument angibt. Dagegen kommt ein Mitarbeiter bei einer gemeinnützigen Organisation auf ein durchschnittliches Jahresgehalt von 66.000 Dollar.



„Finanzprofis werden wohl erleichtert aufatmen, dass die Vergütung bei der FIFA jetzt im Rampenlicht steht“, sagte Alice Leguay von Emolument in London. FIFA-Mitarbeiter verdienten mehr als Händler, die als der Inbegriff von Gier gelten, fügte sie an, ganz zu schweigen von der Diskrepanz zu den Mitarbeitern nicht gewinnorientierter Organisationen.



Die Angaben von Emolument basieren auf Daten von 2700 Mitarbeitern bei Banken, Hedgefonds und Organisationen. Die Vergütungen bei FIFA und UEFA wurden den jeweiligen Geschäftsberichten entnommen.