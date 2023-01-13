Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Experten erwarten weitere Korrekturen Preise für Eigentumswohnungen sinken am stärksten

Zum Jahresende sind die Immobilienpreise weiter gesunken, zeigen Daten der Finanzierungsplattform Europace. Die größten Preisrückgänge gab es bei Eigentumswohnungen. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Immobilienexperten rechnen in diesem Jahr mit weiteren Korrekturen.

Neubaugebiet
Neubaugebiet: Die Häuserpreise sind im vergangenen Jahr gesunken, die Baukosten gestiegen. | Bildquelle: Imago Images / Panama Pictures
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Der Hauspreisindex des Immobilienfinanzierers Europace ist im Dezember 2022 erneut gesunken. Das teilte die Plattform mit, über die den Angaben zufolge jährlich mehr als 20 Prozent aller Immobilienfinanzierungen für Privatkunden in Deutschland abgewickelt werden. Die Preise für Eigentumswohnungen fielen demnach mit knapp 1,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat am stärksten. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Minus bei 4,2 Prozent.

Bei Bestandshäusern gingen die Preise im Vergleich zum November um 1,6 Prozent zurück – auf Jahressicht waren es 3,3 Prozent. Lediglich bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern meldet Europace eine weitestgehend stabile Entwicklung: Mit 0,2 Prozent gab es in diesem Segment nur einen leichten Rückgang. Bauen wurde allerdings im vergangenen Jahr deutlich teurer: Die Kosten stiegen seit Dezember 2021 um etwa 5 Prozent.

>> Grafik vergrößern

Für den Gesamtmarkt verzeichnete Europace im Dezember einen Preisrückgang von 1,2 Prozent zum Vormonat. Im Vorjahreszeitraum reduzierten sich die Preise um 0,8 Prozent. Damit verfestige sich der Trend, meint Europace-Vorstand Stefan Münter: „Für 2023 rechnen wir frühestens in den Sommermonaten mit einer Entspannung des Marktes.“

Experten rechnen mit weiteren Korrekturen

Mit weiteren Korrekturen am Immobilienmarkt rechnen auch Baufinanzierungsexperten, wie jüngst eine Befragung des Vergleichsportals Biallo unter großen Kreditinstituten, Versicherern und Kreditvermittlern zeigte. „Während der Pandemie war der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland nicht nur robust, sondern glänzte mit zweistelligen Preisanstiegen – diese Zeiten sind vorbei“, sagt etwa Alexander Naumann, Prokurist und Bereichsleiter Kundenservice und Immobiliencenter bei 1822 direkt. Manche Studien gingen sogar von Preiseinbrüchen um bis zu zehn Prozent aus.Angesichts einer Inflationsrate in gleicher Höhe wäre das eine sehr deutliche Korrektur“, so Naumann weiter.

 

„Leichte Preisrückgänge in den Metropolregionen“ beobachtet die Allianz. „Ob die Preiskorrektur nachhaltig ist, hängt noch von weiteren Faktoren ab – wie der Schaffung von Wohnraum, Bevölkerungsentwicklung und Mietentwicklung“, so Baufinanzierungsleiter Stefan Kohler gegenüber Biallo. Mit einem stärkeren Preisrückgang sei bei Immobilienkapitalanlagen zu rechnen.

Energieeffizienz hat Einfluss auf den Preis

Neben regionalen Unterschieden erwarten die Experten auch, dass sich die Energieeffizienz von Immobilien künftig stärker im Preis niederschlägt: In Abhängigkeit vom energetischen Zustand werde es eine differenzierte Entwicklung der Immobilienpreise geben, prognostiziert etwa Andreas Küchle von der Sparda Bank Baden-Württemberg. „Aus unserer Sicht ist bei niedrigen Energieeffizienzklassen sogar ein Preisrückgang von 10 bis 20 Prozent vorstellbar.“

Hannah Dudeck schreibt seit Oktober 2019 für DAS INVESTMENT und das private banking magazin. Zuvor arbeitete sie als Online- und Finanz-Redakteurin für unterschiedliche Medien. Mehr über Hannah Dudeck
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Finanzmärkte
  3. Immobilienmarkt
  4. Baufinanzierung
  5. Nutzungsarten Immobilien
  6. Direktinvestments
  7. Finanzierung
  8. Immobilienkredit
  9. Wohnimmobilien
  10. Deutschland
  11. News
  12. Finanzwirtschaft
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Kaufen oder mieten – eine Entscheidungshilfe
Immobilie versus 60/40-Portfolio
Kaufen oder mieten eine Entscheidungshilfe
Sollten Sparer ihr Geld lieber in eine Immobilie oder ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen stecken? Alexander Weis und Jonas Schweizer von Gerd Kommer Invest haben nachgerechnet, welches Szenario mehr Rendite verspricht und gehen gängigen Argumenten pro Kauf und Miete auf den Grund.
Foto: Prognose: Sinkende Immobilienpreise in 2023? Darauf sollten Investoren nicht setzen
Immobilienexperte gibt Ausblick
Prognose: Sinkende Immobilienpreise in 2023? Darauf sollten Investoren nicht setzen
Warum nach über zehn Jahren Hochkonjunktur keine Krise auf dem Immobilienmarkt folgen muss – und worauf Banken bei der Kreditvergabe derzeit besonders achten, erklärt Immobilienexperte Florian Bauer hier.
Foto: Hier sind Wohnungen für Familien noch erschwinglich
20 deutsche Großstädte
Hier sind Wohnungen für Familien noch erschwinglich
Hohe Immobilienpreise und teurere Kredite, weil die Zinsen gestiegen sind: Eine eigene Immobilie können sich viele Familien hierzulande kaum mehr leisten. Das Immobilienvermittlungsportal Immowelt hat unter deutschen Großstädten dennoch 20 Orte ausgemacht, an denen Wohneigentum erschwinglich bleibt.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste