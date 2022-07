Worst-Case-Szenario Das würde ein Gaslieferstopp für Europas Wirtschaft bedeuten

Was passiert, wenn Putin den Gashahn zudreht? Das zeigt eine Grafik der Datenplattform Statista auf Basis der Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Demnach könnten zahlreiche Länder zwölf Monate nach einem völligen Lieferstopp mehrere Prozentpunkte ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) einbüßen.

Am stärksten betroffen wären davon mitteleuropäische Länder wie Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie Italien. In einem Worst-Case-Szenario ohne zügige LNG-Integration (Liquified Natural Gas; Deutsch: Verflüssigtes Erdgas), in dem nicht nur die Industrie, sondern auch die Privathaushalte vor Gasknappheit geschützt werden, könnten in diesen Ländern zwischen 5 und 6 Prozentpunkte des BIP verloren gehen. Deutschland und Polen würden in diesem Szenario mit Verlusten zwischen 2 und 3 Prozentpunkten etwas besser abschneiden.



Selbst europäische Länder, die kein russisches Gas verwenden, könnten durch Übertragungs-Effekte bis zu 0,8 Prozent des BIPs einbüßen, wenn eines der IWF-Worst-Case-Szenarien den Kontinent trifft. Dazu gehören das Vereinigte Königreich, Irland, Portugal, Belgien und Kroatien. Da immer mehr Länder einen schnellen Umstieg auf LNG planen, könnten Probleme bei der Integration des EU-Marktes auch für nicht abhängige Länder Verluste in Höhe von bis zu 2,2 Prozent bedeuten.

