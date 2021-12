Auszahlungsoption Kapitalmarkt-Investments für steigende Rente

Veronika L. hat einen größeren Beitrag aus einer fälligen Lebensversicherung erhalten. Die 55 jährige benötigt das Geld momentan nicht und würde es gern sicher, flexibel und ertragreich anlegen – doch sie ahnt, dass es gar nicht so leicht ist, diese Sparziele miteinander zu vereinbaren. Nach Rücksprache mit ihrem Finanzmakler entscheidet sich L. schließlich für die GARANTIE INVESTMENT RENTE der Canada Life: Diese beteiligt ihre Versicherten am Ertragspotenzial des Kapitalmarkts. Gleichzeitig wird bei Vertragsabschluss eine feste lebenslange Rente zugesagt. Damit eignet sie sich sowohl für investmentaffine als auch für Kunden mit hohem Sicherheitsbedürfnis.



Der Hintergrund: Kunden bleiben während der gesamten Vertragsdauer voll am Kapitalmarkt engagiert. Entwickelt sich dieser positiv, kann die Rente steigen und bleibt dann das ganze Leben lang garantiert. Canada Life überprüft einmal im Jahr, ob die Wertentwicklung der Fondsportfolios so stark gewachsen ist, dass eine Erhöhung vorgenommen werden kann. Sinken kann die Rente jedoch nie – es sei denn, die Versicherten entnehmen Teile ihres Kapitals. Dies ist bereits ein Jahr nach Vertragsabschluss problemlos möglich. Ab dem sechsten Jahr sind solche Entnahmen kostenfrei.