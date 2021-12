Die Biographie des früheren Vorstandschefs der MEG24 erschien am 7. September 2015 im FinanzBuch Verlag. Das von Göker mit einem Journalisten gemeinsam erstellte Buch beleuchtet Leben, Denken und Wirken des einstigen Vertriebsstars und gibt Einblick in die Welt des Stukturvertriebs. In einer mehrteiligen Serie veröffentlicht DAS INVESTMENT Online Auszüge aus „Die Wahnsinnskarriere des Mehmet A. Göker. Vom Migrantenkind zum Millionär - Aufstieg, Fall und Comeback des Powerverkäufers.“

(…) Mein Vater verdiente 6.000 Mark netto, meine Mutter 3.000 Mark. Das waren zusammen 9.000 Mark. Soviel sollte es also zumindest sein, denn ich will – ebenso wie mein Vater – meinen Kindern alle Möglichkeiten bieten – Roller, Auto, sechs Wochen im Jahr Urlaub … nichts gegen Lidl oder Aldi, aber meine Eltern mussten dort nicht einkaufen. Bei uns wurde zwar immer zu Hause gegessen (bis auf ein- zweimal im Jahr Wiener Wald, Silvester oder zum Geburtstag), aber wir mussten nicht rumknapsen oder jeden Pfennig rumdrehen.



Wenn ich Geburtstag hatte, durfte ich alle Freunde in die Kurhessen-Therme einladen. Mein Vater hat mir 500 Mark in die Hand gedruckt und gesagt: „Viel Spaß mit deinen Freunden.“ Auf der anderen Seite war aber auch klar: Disneyland Paris – danach hab ich erst gar nicht gefragt. Aber wenn ich gesagt habe: „Papa, ich möchte gerne die Adidas Predator für 250 Mark“, bekam ich zur Antwort „Hier mein Sohn!“