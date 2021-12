Auszüge aus der Göker-Biographie Teil 3 Mehmet Göker: „Alle wollten mit uns arbeiten"

Die Biographie des früheren Vorstandschefs der MEG24 erschien am 7. September 2015 im FinanzBuch Verlag. Das von Göker mit einem Journalisten gemeinsam erstellte Buch beleuchtet Leben, Denken und Wirken des einstigen Vertriebsstars und gibt Einblick in die Welt des Stukturvertriebs. In einer mehrteiligen Serie veröffentlicht DAS INVESTMENT Online Auszüge aus „Die Wahnsinnskarriere des Mehmet A. Göker. Vom Migrantenkind zum Millionär - Aufstieg, Fall und Comeback des Powerverkäufers.“



Ich wollte nicht so schnell wachsen, aber es passierte. 1,3 Millionen Umsatz. Geld bis zum Abwinken (…) Ende 2004 habe ich die Organisationsdirektoren zusammengerufen und ihnen eröffnet, dass ich die Firma als e.K. (eingetragener Kaufmann) umfirmieren möchte, denn MEG war ja eigentlich ein Scheinname bis dahin. Die Firma heißt so wie der, der sie eintragt. Aber MEG e.K. – das ging. Außerdem wollte ich Stellen ausschreiben und den Vertrieb vergrößern. Ich hatte mich entschieden: Ich wollte was Großes aus meinem Leben machen.



Risiko. Damals trat auch der Nachfolger des ersten Porsche-Verkäufers auf den Plan. Meinen ersten Porsche habe ich nach einem Jahr an die Wand gefahren, bin dann zum Händler und habe mir den 911er Black Series 4 S, Porno-Porsche, bestellt. Schwarzer Lack, schwarze Reifen, beige Ledersitze, 4S Carrera Cabrio. Für 115.000 Scheine hab ich mir den geholt. Die erste MEG-Broschüre erschien. Wer Orga-Direktor sein wollte, musste selbst 1.500 MB schreiben und drei neue Vertriebler bringen. Vertriebsdirektor, 1.500 MB im Schnitt und sechs Leute akquirieren.