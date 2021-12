Auszüge aus der Göker-Biographie Teil 4 Mehmet Göker: „In der Krise habe ich mein Gehalt auf 30.000 Euro im Monat herabgesetzt“

Die Biographie des früheren Vorstandschefs der MEG24 erschien am 7. September 2015 im FinanzBuch Verlag. Das von Göker mit einem Journalisten gemeinsam erstellte Buch beleuchtet Leben, Denken und Wirken des einstigen Vertriebsstars und gibt Einblick in die Welt des Stukturvertriebs. In einer mehrteiligen Serie veröffentlicht DAS INVESTMENT Online Auszüge aus „Die Wahnsinnskarriere des Mehmet A. Göker. Vom Migrantenkind zum Millionär - Aufstieg, Fall und Comeback des Powerverkäufers.“ Was sagt man in der Branche: Wer ein guter Verkäufer ist, verdient leicht Geld. Leicht verdientes Geld hat einen Nachteil. Man gibt es auch leicht wieder aus! Wenn man Geld zu leicht verdient, verliert man den Bezug dazu. Genau das ist mir passiert. Wobei ich in den 78 Monaten des Bestehens der MEG 28 Millionen an Steuern und Sozialabgaben bezahlt habe.



Und zehn Millionen, knapp die Hälfte davon, habe ich in den letzten sechzehn Monaten zahlen müssen wegen der festangestellten, angeblich scheinselbstständigen Außendienstler. Das hat mir das Genick gebrochen. Durch die Einigung mit der Staatsanwaltschaft musste ich Ende 2007 neben den fest angestellten Innendienstlern, Azubis und Vorstanden mehrere Hundert Außendienstler, die bis dahin als selbstständig galten, ebenfalls fest anstellen. Das hat die MEG im Jahr circa sechs Millionen Euro an Sozialabgaben und Lohnsteuer gekostet.