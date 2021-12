Auszüge aus der Göker-Biographie Teil 5 Mehmet Göker: „Ich bin heute deutlich ruhiger“

Die Biographie des früheren Vorstandschefs der MEG24 erschien am 7. September 2015 im FinanzBuch Verlag. Das von Göker mit einem Journalisten gemeinsam erstellte Buch beleuchtet Leben, Denken und Wirken des einstigen Vertriebsstars und gibt Einblick in die Welt des Stukturvertriebs. In einer mehrteiligen Serie veröffentlicht DAS INVESTMENT Online Auszüge aus „Die Wahnsinnskarriere des Mehmet A. Göker. Vom Migrantenkind zum Millionär - Aufstieg, Fall und Comeback des Powerverkäufers.“ 27. November 2009. Ich sitze in der Villa MEG an meinem Wohnzimmertisch und überlege, was ich tun kann. Das Ergebnis der Überlegung: Ich gehe in die Türkei, weil dort die Produktion von Leads wegen niedrigerer Lohnkosten und Sozialabgaben viel günstiger ist als in Deutschland. Am Abend desselben Tages steige ich mit fünf Freunden ins Auto und wir fahren in anderthalb Tagen nach Kusadasi in meine Residenz. Es sollte ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnen. Ursprünglich war das für drei Jahre geplant. Inzwischen bin ich schon gut fünf Jahre hier und glücklich, dass ich an jenem Abend in Kassel so entschieden habe.



(…) Neuanfang in Ku?adas?! Wir haben die Werbetrommel gerührt und das Datensatz-Geschäft angekurbelt. Am 10. Januar 2010 gründete ich hier in der Türkei eine Firma zur Datensatz-Produktion. (…) Ich kam mit nicht mehr als 36.000 Euro in die Türkei. Am 3. Januar 2010 sollte es losgehen. Aber ich musste hier eines lernen – Geduld. Wenn die Telefonfirma dir neue Leitungen fur morgen zusagt, bedeutet das oft eine Woche später. Wenn die Fliesenleger sagen, >Ist morgen erledigt!<, heißt das, sie fangen übermorgen an.