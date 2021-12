Karen Schmidt 15.12.2015 Aktualisiert am 04.10.2016 - 18:34 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Autofahren mit 0,4 Promille Beschwipste Teenagerin demoliert Vermittler-Büro

Im Büro eines Versicherungsvertreters in Bützow bei Rostock spielte sich in der Nacht zum Montag ein Drama ab. Involviert waren eine 19-Jährige, ein Ford Fiesta und einiges an Alkohol. Hier kommen die Details.