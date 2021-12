Automobilbau Die CO2-Vorgaben der EU sind alternativlos

Elisa Vergine, leitende ESG-Analystin bei Candriam

Die Europäische Union (EU) macht sich für die Produktion klimafreundlicher Autos stark: Die EU-Kommission hat im Dezember 2018, drei Jahre nach der Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens, entsprechende Maßnahmen verabschiedet: Bis 2030 soll der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß von Neuwagen gegenüber 2021 um 37,5 Prozent sinken.

Derzeit entfallen etwa 12 Prozent des CO 2 -Fußabdrucks in Europa auf Dieselfahrzeuge und Benziner. Allerdings hängt der Anteil pro Land davon ab, welche CO 2 -Emissionen in dem jeweiligen EU-Staat zusätzlich anfallen.

EU-Länder mit einer weniger CO 2 -intensiven Elektrizitätsversorgung stoßen einen Großteil ihrer CO 2 -Emissionen im Transportsektor aus. In Frankreich etwa, wo Strom überwiegend aus Kernenergie gewonnen wird, sind es derzeit 35 Prozent.

Nach den neuen EU-Richtlinien dürfen die durchschnittlichen Abgase von Neufahrzeugen ab 2020 nur noch 95 Gramm CO 2 je Kilometer betragen. Das sind 40 Prozent weniger als noch im Jahr 2007. Überschreiten die Autobauer den neuen Wert, droht pro verkauftem Neuwagen ein Bußgeld von 95 Euro – je Gramm CO 2 oberhalb des Grenzwerts.

Prognostizierte Zahl der E-Autos zur Einhaltung der EU-Grenzwerte

(in Millionen)

Quelle: McKinsey, Statista 2019

Neue Technologien dürften deutlich an Bedeutung gewinnen

Die EU-Kommission hat sogenannte Supercredits eingeführt, um die Entwicklung von Fahrzeugen mit besonders niedrigem CO 2 -Ausstoß zu fördern. Supercredits sind Bonuspunkte für Neuwagen mit Emissionen unter 50 Gramm CO 2 je Kilometer. Ein Pkw mit derart niedrigem Schadstoffausstoß wird doppelt gewichtet. Entsprechend haben Neuwagen mit einem geringen CO 2 -Ausstoß einen größeren Anteil an der Berechnung durchschnittlicher Flotten-Emissionen.