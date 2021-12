AVANA Invest baut Kompetenz im Bereich Real Assets weiter aus Roger A. Welz verstärkt die Geschäftsführung

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Seit Anfang 2014 bietet AVANA Invest auch Dienstleistungen als Service-KVG an.Götz J. Kirchhoff: „Wir freuen uns sehr, mit Roger A. Welz einen überaus erfahrenen und geschätzten Kollegen gewonnen zu haben. Mit seiner langjährigen Expertise im Immobilien-Investmentgeschäft können wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Real Assets Anlagekonzepte entwickeln und in AIFs umsetzen.“Roger A. Welz verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei namhaften Immobilien Fondsgesellschaften. Ab 1992 wirkte er beim Aufbau der Commerz Real Investmentgesellschaft mit, wo er in der Folgezeit die Bereiche Controlling, Bewertung, Steuern und Treasury leitete.Anschließend übernahm er in 2001 die Verantwortung für das institutionelle Immobilien Spezialfondsgescha?ft der Commerzbank. Des Weiteren übte er Gescha?ftsfu?hrerpositionen bei MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft, Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft und der WertSecur aus.