16 Monate nach dem Deutschland-Start legt Avantis Investors nach: Drei neue regionale Aktien-ETFs erweitern das Angebot des US-Vermögensverwalters.

Avantis Investors hat sein ETF-Angebot in Deutschland ausgebaut. Der Vermögensverwalter bringt drei neue Aktien-ETFs mit regionalem Fokus auf den Markt: den Avantis America Equity ETF (ISIN: IE000OW54ZX1), den Avantis Europe Equity ETF (ISIN: IE000SDFJUU0) und den Avantis Pacific Equity ETF (ISIN: IE000T62NEO6). Alle drei ETFs werden über die Xetra-Plattform der Deutschen Börse gehandelt.

Die neuen Produkte ergänzen das Portfolio, das Avantis im Oktober 2024 mit zwei ETFs in Europa startete. Im Dezember folgte ein weiterer Schwellenländer-ETF. Mittlerweile verwaltet Avantis, das zu American Century Investments gehört, weltweit rund 110 Milliarden US-Dollar. Die Muttergesellschaft kommt auf ein verwaltetes Vermögen von 320 Milliarden US-Dollar.

Aktive Verwaltung mit Indexierungs-Vorteilen

Die drei neuen ETFs werden aktiv verwaltet und investieren in ein breit gestreutes Portfolio von Aktien aus den jeweiligen Regionen. Bei der Verwaltung kombiniert Avantis Elemente der Indexierung wie Diversifikation und Transparenz mit einem aktiven Ansatz. Die Portfolios werden täglich angepasst. Dabei werden erwartete Renditen auf Basis aktueller Kurse und Fundamentaldaten berücksichtigt.

Niedrige Kosten als Verkaufsargument

Die laufenden Kosten liegen bei 0,20 Prozent für den America Equity ETF und jeweils 0,25 Prozent für die beiden anderen Produkte. Pay Fahlbusch, Leiter Wholesale & ETF Sales für Deutschland und Österreich bei Avantis, erklärt die Strategie: „Immer mehr Anleger schätzen kostengünstige, gut diversifizierte ETF-Strategien, die darauf ausgelegt sind, einen Mehrwert gegenüber den Marktbenchmarks zu erzielen. Das sind die Markenzeichen unserer Strategien.“

Eduardo Repetto, Chef-Anlagestratege von Avantis, begründet die Produkterweiterung mit der Nachfrage: Die Einführung der drei neuen ETFs basiere auf zahlreichen Gesprächen mit Beratern und Anlegern in Europa. Damit könne man Kunden mehr Instrumente bieten, um Anlageallokationen zu erstellen, die auf ihre Ziele zugeschnitten seien.