DAS INVESTMENT: Herr Ong, von Pimco über Dimensional zu Avantis Investors – das klingt nach einer Reise vom traditionellen Asset Management in die neue Welt. Was haben Sie unterwegs gelernt?

Daniel Ong: Bei Pimco lag mein Fokus auf Fixed Income, bei Dimensional auf systematischem Aktieninvestieren – allerdings hauptsächlich über Publikumsfonds. Jetzt bringen wir diese Expertise in die ETF-Welt. ETFs waren bisher großartig für Indexinvestments, sie bringen Transparenz und niedrige Gebühren. Aber sie haben auch Nachteile: Die Umsetzung ist passiv, Rebalancing findet nur vierteljährlich oder jährlich statt.

Wir schaffen grundsätzlich aktive ETFs, und zwar systematisch. Dadurch können wir deutlich mehr Wertpapiere bewerten als traditionelle aktive Manager, und das zu geringen Kosten. Wir kombinieren die Vorteile von Indexfonds – breite Diversifizierung, niedrige Kosten und Transparenz – und vermeiden gleichzeitig deren Nachteile.

Das klingt, als hätten Indexfonds ausgedient.

Ong: In gewisser Weise schon. Ein Index gewichtet stur nach Marktkapitalisierung – je größer das Unternehmen, desto höher das Gewicht im Portfolio. Bewertungen? Völlig egal. Wir dagegen berücksichtigen Bewertungsunterschiede zwischen Wertpapieren. Unser Fokus liegt auf Unternehmen mit hohen Gewinnen und niedrigen relativen Kursen – diese haben die höchsten erwarteten Renditen.

Die Amerikaner setzen bereits massiv auf aktive ETFs. Kommt diese Welle auch nach Europa?

Ong: Definitiv. Der ETF-Wrapper ist eine unglaublich effiziente Art, Investments zum Kunden zu bringen. Anders als bei Publikumsfonds, wo der Portfoliomanager ständig am Markt kaufen und verkaufen muss, können wir bei ETFs viel über den In-Kind-Mechanismus abwickeln.

In den USA sehen wir bereits, wo das Wachstum herkommt: nicht mehr aus dem Index-Bereich, sondern aus aktiven ETFs. Das ist keine Mode, das ist die Zukunft. Und das wird auch in Europa passieren. Kunden wollen beides: eine effiziente Lösung und einen effizienten Wrapper drumherum.

„Wissenschaftliches Investieren“ – das klingt nach Formeln und Algorithmen. Wo bleibt da die Intuition, die manche Fondsmanager so erfolgreich gemacht hat?

Ong: Es geht nicht um Intuition, sondern um klare Prinzipien. Wir starten mit Bewertungen als Framework. Was interessiert Investoren fundamental? Drei Dinge: der Preis, den sie zahlen, der Wert des Eigenkapitals und die künftigen Gewinne eines Unternehmens. Firmen mit hohen Gewinnen und niedrigen Kursen haben typischerweise hohe implizite Diskontraten – und genau die suchen wir.

Die Wissenschaft bestätigt das: Unternehmen mit hohen Gewinnen und niedrigen Kursen erzielen langfristig höhere Renditen. Aber – und das ist entscheidend – das muss an eine Bewertungshypothese gekoppelt sein. Man kann viele Muster in Daten finden, aber sie müssen mit Bewertungen zusammenhängen. Sonst ist es nur Datenmining.

Märkte können über lange Zeit ziemlich irrational sein. Was macht Ihr Modell dann?

Ong: Der Markt weist hohe Diskontraten möglicherweise riskanteren Unternehmen zu, oder es sind Verhaltensaspekte im Spiel. Wir müssen das gar nicht auseinanderhalten. Wir kaufen einfach Unternehmen mit hohen Diskontraten. Als Investor sollten Sie dafür kompensiert werden – egal ob für Risiko oder für Irrationalität.

Es ist also ein System, das immer funktioniert?

Ong: In jedem Jahr? Nein. Es funktioniert in allen Märkten, in allen Ländern – aber nicht in jedem Jahr. Es wird Phasen geben, in denen Unternehmen mit niedrigen Gewinnen und hohen Bewertungen noch teurer werden. Das ist kein gutes Umfeld für unsere Strategie.

Haben Sie schon mal gedacht: Vergiss das Modell, jetzt übernehme ich?

Ong: Niemals! Die Idee ist: Je länger der Zeitraum, desto verlässlicher die Outperformance. Wir wissen nicht, wann es mal nicht funktioniert – wenn wir das wüssten, würden wir es ja anpassen. Market Timing ist extrem schwierig. Aber über längere Zeiträume werden Sie belohnt, wenn Sie konsequent in Unternehmen mit hohen Diskontraten investieren.

Tägliches Rebalancing klingt nach viel Arbeit. Wie läuft das praktisch ab?

Ong: Das Schöne an ETFs ist: Es läuft alles automatisch! Wir haben einen Buy-Basket mit untergewichteten Titeln, die wir aufstocken möchten, und einen Sell-Basket mit übergewichteten Titeln, die wir reduzieren möchten. Wenn neue Anteile geschaffen werden, erhalten wir vom Market Maker Wertpapiere in Form von Sachleistungen – insbesondere solche, die wir untergewichtet haben. Wenn Anteile zurückgenommen werden, liefern wir die übergewichteten Titel. Auf diese Weise gleicht sich das Portfolio täglich selbst aus – ohne dass wir am Markt handeln müssen.

Gibt es Märkte, um die Sie momentan einen Bogen machen?

Ong: Wir decken bereits vieles ab: USA, Developed ex-US, Emerging Markets, Large Cap, Small Cap, Mid Cap, auch Fixed Income. Wir bieten die großen Bausteine für Anlegerportfolios. Kleinere Nischen könnten interessant sein, aber wir schaffen keine Produkte auf Verdacht. Wenn Kunden danach fragen, sind wir offen dafür.

Sie sagten, das System funktioniert nicht jedes Jahr. Was läuft dann schief – die Theorie oder die Welt?

Ong: Es wird Phasen geben, in denen die hohen Diskontraten, die wir kaufen, noch höher werden. Das kann eine Blase sein oder eine Junk-Rally, bei der Unternehmen mit niedrigen Kursen und niedrigen Gewinnen besser performen als solche mit niedrigen Kursen und hohen Gewinnen. Die gute Nachricht: Es sollte immer zu den Bewertungen zurückkehren. Das ist ein besseres Umfeld für unsere Strategien.

Angenommen, Geld spielt keine Rolle und Sie könnten einen völlig freien ETF auflegen – was wäre drin?

Ong: Small Caps! Dort liegen die höchsten erwarteten Renditen, weil die Renditedifferenzen zwischen Unternehmen mit hohen Gewinnen und niedrigen Kursen versus niedrigen Gewinnen und hohen Kursen viel größer sind als bei Large Caps. Wir haben bereits Small-Value-Strategien in den USA. Ich würde gerne mehr davon international anbieten, aber es braucht die entsprechende Nachfrage.

Ein Gedankenspiel: Sie haben eine Zeitmaschine, letzter Stopp. Was würden Sie dem jungen Daniel Ong raten?

Ong: Die Investment-Lektion wäre: Es gibt viele smarte Leute in der Investmentwelt – was großartig ist. Aber das übersetzt sich nicht automatisch in höhere Renditen. Verstehe die Märkte, verstehe die Daten und die Wissenschaft dahinter, aber versuche nicht, der Smarteste im Raum zu sein. Die Märkte als Ganzes sind sehr intelligent. Nutze die Informationen, die dir der Markt gibt, für dein Portfolio – falls du mal Portfoliomanager werden willst.

