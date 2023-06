Sind Sie außer Gefahr? Von der Haftung beim Verkauf eines Kfz-Schutzbriefs als Alternative zum Automobilclub

In den meisten Fällen geht ein Wechsel vom Automobilclub zum Kfz-Schutzbrief mit einer Verschlechterung der Leistungen einher, unabhängig davon, welchen Automobilclub man mit den Kfz-Schutzbriefen der Versicherer vergleicht.

Auffälligster Unterschied und bedeutsamer Vorteil von Automobilclubs ist der personenbezogene Schutz. Das bedeutet, dass die Absicherung sich auf die Person (das Mitglied) bezieht, die Pannenhilfe sich also nicht auf ein bestimmtes Auto-/Kennzeichen beschränkt, so wie es beim Kfz-Schutzbrief üblich ist.

Einer für alle – der Schutz beim Automobilclub von Deutschland (AvD)

Die Vorteile werden noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass nicht nur alle Autos des Mitglieds, sondern auch Zweiräder abgesichert sind – vom Fahrrad bis zum Motorrad.

Viele von uns haben Fahrräder, Mopeds, ein Motorrad oder gar einen Oldtimer in der Garage, die selten bewegt werden: In den kommenden Generationen der AvD-Mitgliedschaften sind alle diese Fahrzeuge bereits in der Basisabsicherung geschützt.

Was den AvD für Makler zur Nummer 1. in Preis und Leistung macht

Am Beispiel des Maklerberufs lässt sich ein besonderes Highlight des AvD leicht darstellen. Maklerinnen und Makler besitzen meist Fahrzeuge, die unterschiedlich zugelassen sind. Der Geschäftswagen läuft über die Firma, die privaten Fahrzeuge nicht.

Als einer der wenigen Automobilclubs bietet der AvD Schutz auf privaten und beruflichen Reisen. Egal ob Sie also mit dem Geschäftsauto zum Kunden oder in den Urlaub fahren, beim AvD Help Plus besteht voller Schutz – weltweit! Bei vielen Automobilclubs muss für jedes Geschäftsauto eine separate Absicherung abgeschlossen werden beziehungsweise sind berufliche Fahrten ausgeschlossen.



Die wichtigsten Stolpersteine, die bei Kfz-Schutzbriefen zur Haftungsfalle werden können:



· Wegfall des Schutzes bisher abgesicherter Fahrzeuge (zum Beispiel Zweiräder)

· Einschränkungen im Geltungsbereich

· Kostenlimits, insbesondere bei Pannenhilfe und Abschleppen

· Personenbezogener Schutz gilt oft nur bei Fahrten mit dem versicherten Auto

Übrigens: Wer regelmäßig die Kfz-Versicherung mit -Schutzbrief wechselt, verändert stets das Leistungsspektrum des dazugehörigen Schutzbriefs.

Die AvD Help Plus Familie bietet, unabhängig von der Kfz-Versicherung, umfassenden fahrzeug- und personenbezogenen Schutz für seine Mitglieder, weltweit und ohne Kostenbegrenzung.

Aber das ist noch längst nicht alles. Die AvD-Mitgliedschaftsvermittlung birgt für Makler ein großes Geschäftspotenzial. Der AvD bietet zwei optionale Provisionsmodelle an und minimiert die Haftung von Maklern gegenüber ihren Kunden.

Kontakt unter [email protected]

Vermittlerkooperation unter https://avd.de/makler