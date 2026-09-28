Altersvorsorgedepot: Der Preis öffnet die Tür, die Beratung entscheidet
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Franklin Templeton rechnet mit Millionen neuen Altersvorsorgedepots und einem Preiskampf zum Start. Den Markt entscheidet aus Sicht des Asset Managers aber etwas anderes: der Zugang zum Kunden. Was Franklin Templeton und Morgenfund für Berater erwarten.
„Wir rechnen im ersten Jahr mit rund 6,5 bis 8 Millionen Altersvorsorgedepots“, sagt Christian Machts, Country Head Deutschland & Österreich bei Franklin Templeton. Die Zahl ist eine Schätzung des Hauses. Machts erwartet zudem „die größte Marketingaktivität, die die deutsche Finanzindustrie bislang rund um ein einzelnes Thema erlebt hat“.
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