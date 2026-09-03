Ein 18-Jähriger Auszubildender erhält einen einmaligen Zuschuss von 200 Euro, wenn er ein Altersvorsorgedepot anlegt. Der Staat gibt allen erwachsenen Menschen in Deutschland unter 25 Jahren so einen Anreiz, ihr Altersvorsorgedepot anzulegen.

Natürlich ist die genaue Einkommenshöhe über das gesamte Berufsleben für den 18-Jährigen noch ungewiss. Es wird hier von einem klassischen Facharbeiter-Einkommen ausgegangen, das über die folgenden 49 Erwerbsjahre durchschnittlich rund 40.000 Euro brutto beträgt. Das belegen Zahlen des Bewerbungsportals Stepstone. Der durchschnittliche Grenzsteuersatz der Einkommenssteuer über die Phasen des Erwerbslebens ist demnach rund 29 Prozent.

„Im Rentenalter ist der Einkommensteuersatz rund zehn Prozentpunkte niedriger“, sagt Thomas Wolff, Vermögensverwalter vom VZ Vermögenszentrum gegenüber der Redaktion. Das sind 19 Prozent im Fall des Auszubildenden.

Sparsumme in Höhe von 25 Euro

Da der Auszubildende im Schnitt 800 Euro Gehalt im Monat verdient, von dem er unter Umständen noch Miete, Lebensmittel und weitere Grundausgaben bestreiten muss, wird ein kleiner Sparbetrag von 25 Euro angenommen. Dieser kann natürlich im Laufe des Berufslebens steigen. Doch das Rechenbeispiel soll zum Zeitpunkt der Entscheidung eine Aussage darüber treffen, wie hoch die Rente unter den aktuellen finanziellen Umständen ausfallen würde.

Es wird nicht von einer Leibrente ausgegangen, sondern von einem Auszahlungsplan bis zu einem Alter von 85 – ohne Teilauszahlung zu Renteneintritt. Als Renteneintritt gilt für den Jahrgang 2008 das Rentenalter 67. Der Auszubildende im Rechenbeispiel ist kinderlos.

6 Prozent Jahresrendite in Ansparphase

Die Redaktion rechnete mit einer durchschnittlichen Rendite am Kapitalmarkt in Höhe von 6 Prozent pro Jahr in der Ansparphase und mit 3 Prozent pro Jahr als defensivere Anlage in der Rentenphase. Der Auszubildende wird voraussichtlich ein kostengünstiges Modell mit jährlichen Kosten von 0,6 Prozent nehmen.

Die laufenden Kosten von 0,6 Prozent bewegen sich im mittleren Bereich, zwischen dem bisher bekannten günstigsten Tarif von 0,15 Prozent und dem staatlichen Kostendeckel von 1 Prozent. Der Auszubildende weiß vermutlich wenig vom Kapitalmarkt und wählt deswegen voraussichtlich einen Anbieter, der auch berät. Andere Annahmen können Sie in dem Rechner von DAS INVESTMENT treffen.

Das Rechenbeispiel weist eine monatliche Nettorente durch das Altersvorsorgedepot von 537 Euro pro Monat aus, das der Auszubildende im Rentenalter erhält. Zusätzlich erhält er die gesetzliche Rente.

Die Redaktion berücksichtigt die Inflationsrate nicht, da deren Höhe über die kommenden Jahrzehnte unbekannt ist.