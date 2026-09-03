Muster-Altersvorsorgedepots: 18-Jähriger Auszubildender
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Ein 18-Jähriger Auszubildender erhält einen einmaligen Zuschuss von 200 Euro, wenn er ein Altersvorsorgedepot anlegt. Der Staat gibt allen erwachsenen Menschen in Deutschland unter 25 Jahren so einen Anreiz, ihr Altersvorsorgedepot anzulegen.
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