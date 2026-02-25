Barney Goodchild von Aviva Investors über Chancen in Schwellenländern, warum Lokalwährungsanleihen attraktiver sind als Hartwährungstitel und wo Anleger selektiv sein müssen.

Von Afrika über Asien bis Lateinamerika: Barney Goodchild sieht in Schwellenländern deutlich mehr Wachstumspotenzial als in Industrieländern.

Aviva Investors ist als globaler Asset Manager stark in Fixed Income und Aktien aufgestellt. Auch im Bereich Schwellenländer verfolgt das Haus einen aktiven Ansatz: Bei Anleihen wird sowohl in Hart- als auch in Lokalwährungen investiert, bei Aktien setzen sie auf fundamentale Analysen und gezielte Chancen in weniger effizienten Marktsegmenten.

Barney Goodchild, Head of Fixed Income & Equity Investment Specialists, erläutert im Interview mit DAS INVESTMENT die aktuellen Perspektiven und Chancen in Schwellenländern für Anleihen und Aktien.

DAS INVESTMENT: Herr Goodchild, wie schneiden Schwellenländer derzeit im Vergleich zu Europa und den USA ab – sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien?

Barney Goodchild: Der entscheidende Unterschied liegt im Wachstum. In den Industrieländern erwarten wir ein Wachstum von etwa 1 bis 1,5 Prozent. In den Schwellenländern rechnen wir weiterhin mit 4 bis 4,5 Prozent Wachstum. Die Volkswirtschaften der Industrieländer befinden sich tendenziell später im Konjunkturzyklus, in den USA stärker ausgeprägt als in Europa.

Für Anleger bedeutet das: Auf der Seite der Schwellenländer gibt es deutlich mehr Chancen für positive Entwicklungen. Bei den Industrieländern, insbesondere an den Aktienmärkten, ist die Lage unklarer.

Wo liegen derzeit die besseren Chancen – bei Anleihen oder bei Aktien?

Goodchild: Beide Anlageklassen bieten attraktive Gelegenheiten. Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern sind definitiv ein Bereich, in dem wir weiterhin positive Signale sehen. Bei Aktien aus Schwellenländern sehen wir ähnliches Potenzial. Beide Anlageklassen hatten schwierige Jahre hinter sich und beginnen nun wieder aufzuholen. Je nach individuellen Bedürfnissen bieten beide gute Chancen.

Sind Anleihen aus Schwellenländern derzeit fair bewertet?

Goodchild: Bei Hartwährungsanleihen – also Schulden in Dollar – liegen die Spreads im Grunde auf dem niedrigsten Niveau seit der Finanzkrise. Auf den ersten Blick sind die Bewertungen also recht teuer. Dennoch gibt es im Hochzinsbereich noch Chancen, während einige Teile des Investment-Grade-Marktes teuer sind. Man muss selektiv vorgehen.

Was macht Investment Grade so teuer?

Goodchild: Im Investment-Grade-Segment, besonders bei sehr hochwertigen Titeln wie China, sind die Spreads extrem eng. In einigen Fällen kauft man faktisch einen Schwellenländertitel ohne zusätzlichen Wert gegenüber US-Staatsanleihen. Hier sehen wir wenig Chancen.

Im Hochzinsbereich gibt es attraktivere Gelegenheiten: Subsahara-Afrika bietet Chancen, ebenso bestimmte Märkte wie Argentinien oder die Ukraine. Man muss aktiv und selektiv vorgehen. Bei Lokalwährungsanleihen befinden wir uns in einer früheren Phase des Zyklus, daher gibt es dort ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten.

Welche Art von Anleihen sind derzeit attraktiver – Hartwährungs- oder Lokalwährungsanleihen?

Goodchild: Lokalwährungen sind derzeit der attraktivste Teil des Marktes. Die Dollarschwäche des vergangenen Jahres hat Schwellenländerwährungen deutlich gestützt, und wir glauben, dass dieser Trend anhalten kann. Bei Hartwährungsanleihen gibt es nach wie vor Chancen, allerdings ist hier ein selektiverer Ansatz erforderlich.

Wo hat man durch sorgfältige Auswahl besonders gute Chancen?

Goodchild: Im Hartwährungs-Hochzinsbereich sehen wir, wie gesagt, Chancen in Argentinien und der Ukraine. Bei Lokalwährungen bieten Frontier-Märkte wie Nigeria, Kasachstan, Ägypten und die Türkei interessante Gelegenheiten. Man muss allerdings sehr vorsichtig sein: Schwellenländer können Phasen sehr starker Performance erleben, aber auch sehr schwierige Zeiten durchlaufen.

Wie wichtig sind Wechselkursschwankungen und Liquidität bei Ihrer Bewertung?

Goodchild: Sehr wichtig. Das Währungsrisiko macht fast 70 Prozent der Volatilität von Lokalwährungsanleihen aus. Man muss hier sehr vorsichtig agieren. Entscheidend ist, zu verstehen, wem die Anleihen gehören. Bei Lokalwährungsanleihen ist die Zusammensetzung der Anlegerbasis zentral: Handelt es sich um internationale, aktive Fondsmanager, die bei negativer Einschätzung alle auf einmal verkaufen werden? Oder gibt es starke inländische Nachfrage durch lokale Versicherungen und Pensionskassen?

Ein gutes Beispiel ist Indonesien. Vor zehn Jahren hielten Ausländer etwa die Hälfte der Staatsschulden, heute sind es nur noch circa 15 Prozent.

Warum sind Aktien aus Schwellenländern langfristig interessant?

Goodchild: Es gibt eine wachsende Mittelschicht mit zunehmendem Konsum. Die Vermögensbildung in Schwellenländern bietet deutlich mehr Wachstumspotenzial. Der globale Aktienmarkt, insbesondere in den USA, ist sehr eng geworden – Stichwort Magnificent Seven. Wir glauben, dass sich das ausweiten wird und Schwellenländer von der besseren Währungssituation profitieren können.

Zudem sind Schwellenländer stark im Technologiebereich engagiert. Man kann von globalen Trends profitieren, aber in Bereichen, die von Anlegern weniger beachtet werden.

Wie wirken sich politische Spannungen, etwa zwischen den USA und China, auf Ihre Investitionen aus?

Goodchild: Es kann viel Zeit damit verbracht werden, politische Schlagzeilen zu verfolgen. Wesentlich ist jedoch, zwischen dem, was Aufmerksamkeit erregt, und dem, was die Märkte tatsächlich bewegt, zu unterscheiden. Für Anleger sind die wichtigsten Einflussfaktoren Veränderungen der Wachstums- und Inflationsaussichten, da diese letztlich den Kurs des US-Dollars, die Zinssätze und die Risikoprämien bestimmen.

Viele der großen geopolitischen Ereignisse der letzten Zeit hatten keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Markt, da sie das Wachstum oder die Inflation nicht wesentlich verändert haben.

Wir konzentrieren uns auf die Risiken, die das makroökonomische Bild verändern könnten, beispielsweise durch eine erneute Beschleunigung der Inflation, eine Verlangsamung der Einführung künstlicher Intelligenz oder Belastungen durch die Ausweitung privater Kredite.

Unsere Aufgabe ist es, uns auf die Kräfte zu konzentrieren, die die Kurse von Vermögenswerten tatsächlich bestimmen, statt uns vom politischen Lärm ablenken zu lassen.

Wie funktioniert Ihr aktiver Ansatz in einem vorsichtigen Marktumfeld?

Goodchild: Gerade wenn der Markt vorsichtig ist, wird aktives Management noch wichtiger. In Schwellenländern schafft ein aktiver Ansatz nachweislich Wert und ermöglicht Outperformance. Es bedeutet, selektiv zu sein und das gesamte Spektrum an Möglichkeiten zu betrachten.

Etwa 60 Prozent der Schwellenländer sind mit Investment Grade bewertet. Es gibt viele gute Länder und Unternehmen. Wenn man selektiv vorgeht und über ein breites Spektrum verfügt, gibt es Bereiche mit Wert und der Möglichkeit zu konstanten Überrenditen.

Welche Rolle spielen Schwellenländer in den Portfolios von Aviva Investors?

Goodchild: In unserem Multi-Asset-Geschäft nutzen wir sie im Wachstumsteil mit hohen Renditen und Potenzial zur Kapitalwertsteigerung. Es geht um Diversifizierung – Zugang zu verschiedenen Regionen und Phasen des Konjunkturzyklus, weg von sehr US- und europaorientierten Anlageklassen.

Gleichzeitig setzen wir sie in Einkommensstrategien ein. In einem Markt, in dem Menschen zunehmend nach regelmäßigen Erträgen suchen, spielen Schwellenländer eine wichtige Rolle als Teil eines diversifizierten Einkommensportfolios.

Wie wichtig werden Schwellenländer für Investoren zukünftig?

Goodchild: Man muss die Dimensionen betrachten: Etwa 60 Prozent des globalen BIP stammt aus Schwellenländern, 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in einem Schwellenland. Dennoch machen sie nur etwa 2 Prozent der Portfolios institutioneller Anleger aus.

Es gibt große strukturelle Trends, die sich langfristig durchsetzen werden. Schwellenländer profitieren von einer jüngeren Bevölkerung und vielen strukturellen Treibern. Investoren fühlen sich zunehmend wohler mit diesen Märkten. Der strukturelle Trend wird sich fortsetzen, besonders auf der Seite der Lokalwährungen.

Sollte also jedes Portfolio Schwellenländer enthalten?

Goodchild: Auf jeden Fall. Viele Portfolios sind trotz vermeintlicher Diversifizierung stark auf die USA und Europa konzentriert. Dabei liegt der Großteil der Weltbevölkerung und Wirtschaftsleistung in Schwellenländern. Um echte Diversifizierung und zusätzliche Renditechancen zu nutzen, sollten Schwellenländer Teil jedes Portfolios sein.