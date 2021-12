Aviva Investors holt Ted Potter an Bord

Potter kommt von Pinebridge Investments (ehemals AIG Investments), wo er die Geschäftsentwicklung in Europa verantwortete. Zuvor war Potter operativer Leiter bei Bedfork Oak Advisors, einer Investment-Boutique mit Fokus auf alternative Investments und arbeitete sechs Jahre in unterschiedlichen Management-Positionen in der Geschäftsentwicklung von Goldman Sachs Asset Management in New York.Potter wird ab Juni aus der Unternehmenszentrale von Aviva Investors in London tätig sein. Er wird an Erich Gerth, geschäftsführenden Direktor und Vorstandschef im Global Business Development, berichten. Außerdem übernimmt er die Weiterentwicklung des europäischen Angebots für externe Kunden sowie die Betreuung von Aviva plc. als internen Kunden in Europa.