Aviva Investors verstärkt Immobilienfonds-Team

Ng wird von New York aus das REIT-Team von Aviva Investors erweitern.Sie kommt von Aims Global Property Securities, wo sie sowohl für Investments, als auch für die Analyse von nordamerikanischen sowie europäischen Immobilienfirmen zuständig war. Zuvor arbeitete sie bei Goldman Sachs und Challenger.Ng wird an Sherry Rexroad, Portfoliomanagerin für Nordamerika berichten und eng mit den Teammitgliedern aus London, Singapur und Australien zusammenarbeiten.Das Team verwaltet derzeit Kundengelder in Höhe von 915 Millionen US-Dollar.